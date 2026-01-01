$42.350.03
Из-за внезапных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Дожди и снегопады вызвали масштабные паводки в нескольких регионах Афганистана, погибли 17 человек и 11 получили ранения. Стихия затронула 1800 семей, повредив жилые дома и инфраструктуру.

Из-за внезапных наводнений в Афганистане погибли по меньшей мере 17 человек
Фото: AP

Сильные дожди и снегопады, пришедшие на смену длительной засухе, вызвали масштабные паводки в нескольких регионах Афганистана. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, по состоянию на четверг подтверждена гибель 17 человек, еще 11 граждан получили ранения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Непогода охватила центральные, северные, южные и западные провинции страны. Больше всего пострадали уязвимые общины в сельской местности, где инфраструктура не приспособлена к экстремальным погодным явлениям.

Последствия стихии в провинциях

В районе Кабкан провинции Герат в результате обрушения крыши дома погибли пятеро членов одной семьи, среди которых двое детей. По словам представителя губернатора Герата Мохаммада Юсафа Саиди, причиной разрушения стали чрезмерные осадки.

Наводнения в Индонезии: более 900 погибших, заключенных освободили из затопленной тюрьмы из-за нехватки мест в других тюрьмах07.12.25, 09:45 • 4627 просмотров

В общей сложности наводнения затронули 1800 семей. Стихия повредила жилые дома, значительная часть которых построена из глины, а также привела к гибели скота и разрушению критической инфраструктуры. Сейчас в наиболее пострадавших районах работают группы оценки для определения объемов необходимой помощи.

Гуманитарная ситуация и международная помощь

Эксперты отмечают, что десятилетия конфликтов, вырубка лесов и изменения климата критически усилили уязвимость Афганистана к подобным катастрофам. Организация Объединенных Наций предупредила, что страна будет оставаться очагом одного из крупнейших гуманитарных кризисов в 2026 году.

В Азии более 1500 жертв наводнений и оползней: люди молят о срочной помощи - AP05.12.25, 20:40 • 4972 просмотра

Степан Гафтко

