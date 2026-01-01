Через раптові повені в Афганістані загинуло щонайменше 17 людей

Фото: AP

Сильні дощі та снігопади, що прийшли на зміну тривалій посусі, спричинили масштабні паводки в кількох регіонах Афганістану. За даними Національного управління з ліквідації наслідків стихійних лих, станом на четвер підтверджено загибель 17 осіб, ще 11 громадян отримали поранення. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Негода охопила центральні, північні, південні та західні провінції країни. Найбільше постраждали вразливі громади у сільській місцевості, де інфраструктура не пристосована до екстремальних погодних явищ.

Наслідки стихії у провінціях

У районі Кабкан провінції Герат внаслідок обвалу даху будинку загинуло п'ятеро членів однієї родини, серед яких двоє дітей. За словами речника губернатора Герату Мохаммада Юсафа Саїді, причиною руйнування стали надмірні опади.

Загалом повені торкнулися 1800 сімей. Стихія пошкодила житлові будинки, значну частину яких зведено з глини, а також призвела до загибелі худоби та руйнування критичної інфраструктури. Наразі у найбільш постраждалих районах працюють групи оцінювання для визначення обсягів необхідної допомоги.

Гуманітарна ситуація та міжнародна допомога

Експерти зазначають, що десятиліття конфліктів, вирубка лісів та зміни клімату критично посилили вразливість Афганістану до подібних катастроф. Організація Об'єднаних Націй попередила, що країна залишатиметься осередком однієї з найбільших гуманітарних криз у 2026 році.

