Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях

Кількість загиблих в Індонезії внаслідок масштабної повені, спричиненої рідкісним та потужним циклоном над Малакською протокою, перевищила 900 осіб, тоді як сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Стихійне лихо минулого тижня призвело до зливових дощів, зсувів та зруйнувало понад 100 000 будинків у деяких частинах країни Південно-Східної Азії.

Тривають зусилля з надання допомоги населенню в районах, що залишаються відрізаними від світу, причому в деякі місця постачання здійснюється лише з повітря. Ця повінь стала одним із низки екстремальних погодних явищ, що охопили Азію, де загальна кількість жертв у Шрі-Ланці, Таїланді, Малайзії та В'єтнамі наближається до 2000.

Ті, хто вижив у найбільш постраждалих районах Індонезії, як-от Ачех-Таміанг, розповідають про села, повністю змиті стрімкими потоками води.

Одна з постраждалих, Фітріана, розповіла Індонезійській службі ВВС про те, як люди рятувалися на дахах своїх осель.

Були також ті, хто виживав на дахах своїх будинків зі своїми чотирирічними дітьми протягом трьох днів без їжі та пиття – зазначила жінка.

Вона додала, що близько 90% будинків у її селі було зруйновано, залишивши 300 сімей без житла.

Губернатор регіону повідомив інформаційному агентству AFP, що рятувальні групи продовжують пошук тіл у багнюці, яка сягає "до пояса". Він наголосив на критичній ситуації з постачанням.

Багато людей потребують предметів першої необхідності. Багато районів у віддалених районах Ачеха залишаються недоторканими. Люди вмирають не від повені, а від голоду. Ось так воно і є – підкреслив губернатор.

Через загрозу затоплення однієї з в'язниць індонезійські ЗМІ повідомили про звільнення ув'язнених, оскільки чиновники заявили, що їх нікуди більше відправити. Станом на неділю, сухопутний доступ до міст Сіболга та Центральний Тапанулі залишається закритим, і допомога туди надходить лише повітряним та морським шляхом.

