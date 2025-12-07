$42.180.00
6 грудня, 20:45
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Понад 900 людей загинули в Індонезії через масштабну повінь, спричинену циклоном, сотні зникли безвісти. Стихійне лихо зруйнувало понад 100 000 будинків, а з затопленої в'язниці звільнили ув'язнених.

Повені в Індонезії: понад 900 загиблих, ув'язнених звільнили із затопленої тюрми через брак місця в інших в'язницях
Фото: Reuters

Кількість загиблих в Індонезії внаслідок масштабної повені, спричиненої рідкісним та потужним циклоном над Малакською протокою, перевищила 900 осіб, тоді як сотні людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Стихійне лихо минулого тижня призвело до зливових дощів, зсувів та зруйнувало понад 100 000 будинків у деяких частинах країни Південно-Східної Азії.

Шторм "Байрон" накрив Грецію: закриті школи, порушена робота громадських служб05.12.25, 10:43 • 3858 переглядiв

Тривають зусилля з надання допомоги населенню в районах, що залишаються відрізаними від світу, причому в деякі місця постачання здійснюється лише з повітря. Ця повінь стала одним із низки екстремальних погодних явищ, що охопили Азію, де загальна кількість жертв у Шрі-Ланці, Таїланді, Малайзії та В'єтнамі наближається до 2000.

Ті, хто вижив у найбільш постраждалих районах Індонезії, як-от Ачех-Таміанг, розповідають про села, повністю змиті стрімкими потоками води.

В Азії понад 1500 жертв повеней та зсувів: люди благають про термінову допомогу - AP05.12.25, 20:40 • 4356 переглядiв

Одна з постраждалих, Фітріана, розповіла Індонезійській службі ВВС про те, як люди рятувалися на дахах своїх осель. 

Були також ті, хто виживав на дахах своїх будинків зі своїми чотирирічними дітьми протягом трьох днів без їжі та пиття 

– зазначила жінка.

Вона додала, що близько 90% будинків у її селі було зруйновано, залишивши 300 сімей без житла.

Губернатор регіону повідомив інформаційному агентству AFP, що рятувальні групи продовжують пошук тіл у багнюці, яка сягає "до пояса". Він наголосив на критичній ситуації з постачанням.

Багато людей потребують предметів першої необхідності. Багато районів у віддалених районах Ачеха залишаються недоторканими. Люди вмирають не від повені, а від голоду. Ось так воно і є 

– підкреслив губернатор. 

Через загрозу затоплення однієї з в'язниць індонезійські ЗМІ повідомили про звільнення ув'язнених, оскільки чиновники заявили, що їх нікуди більше відправити. Станом на неділю, сухопутний доступ до міст Сіболга та Центральний Тапанулі залишається закритим, і допомога туди надходить лише повітряним та морським шляхом.

Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей02.12.25, 19:09 • 3730 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Село
Шрі-Ланка
благодійність
В'єтнам
Малайзія
Таїланд
Азія