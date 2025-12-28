$41.930.00
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03
27 грудня, 20:03 • 17344 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть кошти
27 грудня, 17:54
27 грудня, 19:34 • 31985 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
27 грудня, 17:54 • 30261 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
27 грудня, 15:52 • 26501 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
27 грудня, 13:53 • 23542 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 20224 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 41387 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39063 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 109514 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Минулої доби на фронті відбулося 160 бойових зіткнень, що на третину менше, ніж днем раніше. Найбільш напружена ситуація спостерігалася на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках.

Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив карти

160 боїв сталося на фронті минулої доби, що на третину менше, ніж днем раніше, при цьому найгарячіше - на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 28 грудня, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області.

"За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти втратили 1200 солдатів та 29 крилатих ракет за добу - Генштаб28.12.25, 07:36 • 2128 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Слов'янськ
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ