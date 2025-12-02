Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 10573 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 25930 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 25400 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 19169 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 20396 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52991 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 50466 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59665 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50737 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 46239 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1м/с
94%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 22132 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 21280 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo2 грудня, 10:45 • 10850 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 10050 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 6846 перегляди
Публікації
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри16:58 • 698 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 6916 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 6202 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 10085 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:54 • 25930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марк Рютте
Александар Вучич
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ірландія
Донецька область
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 39190 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 41402 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97759 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72504 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88514 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Bild
ChatGPT

Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей

Київ • УНН

 • 128 перегляди

На індонезійському острові Суматра кількість загиблих внаслідок масштабних повеней та зсувів зросла до 708 осіб. Влада працює над відновленням інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги.

Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей

Кількість загиблих внаслідок масштабних повеней та зсувів на індонезійському острові Суматра зросла до 708 осіб, повідомило агентство з питань стихійних лих. Влада працює над відновленням інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги у важкодоступні райони. Про це пише УНН.

Деталі

Попередньо повідомлялося про 753 загиблих, проте агентство уточнило дані без пояснення причин розбіжності. Експерти та місцеві чиновники вказують на вирубку лісів як на фактор, що значно посилив наслідки стихії.

У Південно-Східній Азії різко зросла кількість жертв тропічного шторму: понад 600 загиблих і мільйони постраждалих30.11.25, 14:47 • 5086 переглядiв

Індонезійські рятувальні команди зосереджені на розчищенні доріг, ремонті пошкодженої інфраструктури та доставці допомоги наземним, морським і повітряним шляхом. 

Ми справді сподіваємося, що зможемо пришвидшити логістичний розподіл 

– зазначив речник агентства Абдул Мухарі.

Нищівні повені у Південно-Східній Азії:Повені на Суматрі забрали життя понад 300 людей: сотні зниклих безвісти30.11.25, 05:05 • 4348 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
благодійність
Індонезія