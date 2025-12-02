Повені та зсуви на Суматрі забрали життя понад 700 людей

Кількість загиблих внаслідок масштабних повеней та зсувів на індонезійському острові Суматра зросла до 708 осіб, повідомило агентство з питань стихійних лих. Влада працює над відновленням інфраструктури та доставкою гуманітарної допомоги у важкодоступні райони. Про це пише УНН.

Деталі

Попередньо повідомлялося про 753 загиблих, проте агентство уточнило дані без пояснення причин розбіжності. Експерти та місцеві чиновники вказують на вирубку лісів як на фактор, що значно посилив наслідки стихії.

Індонезійські рятувальні команди зосереджені на розчищенні доріг, ремонті пошкодженої інфраструктури та доставці допомоги наземним, морським і повітряним шляхом.

Ми справді сподіваємося, що зможемо пришвидшити логістичний розподіл – зазначив речник агентства Абдул Мухарі.

