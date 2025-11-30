Нищівні повені у Південно-Східній Азії:Повені на Суматрі забрали життя понад 300 людей: сотні зниклих безвісти
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок повеней на індонезійському острові Суматра перевищила 300 осіб, ще 279 вважаються зниклими безвісти. У сусідніх Таїланді та Шрі-Ланці також зафіксовані сотні жертв повеней.
Кількість загиблих унаслідок повеней на острові Суматра в Індонезія перевищила 300 людей. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок руйнівних повеней та зсувів грунту, спричинених потужним циклоном, загинуло щонайменше 303 людини, ще щонайменше 279 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.
Ми намагаємося відновити сполучення між Північним Тапанулі та Сіболгою (у провінції Північна Суматра), яке вже третій день залишається повністю відрізаним
Тим часом, за інформацією Telesur, у сусідньому Таїланді внаслідок повеней загинули 145 людей, переважно у провінції Сонгкхла, де рівень води піднявся до трьох метрів. На Шрі-Ланці щонайменше 123 людини загинули та понад 130 зникли безвісти.
Нагадаємо
В Індонезії внаслідок повені, що обрушилась на найзахідніший острів країни Суматра, загинули десятки людей. Майже 80 000 людей було евакуйовано.
