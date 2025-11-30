$42.190.00
29 листопада, 18:27 • 10424 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 18318 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
29 листопада, 17:02 • 16588 перегляди
Рятувальники у Києві завершили роботи з ліквідації наслідків російських ударів 29 листопадаPhoto
29 листопада, 15:10 • 17028 перегляди
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
29 листопада, 14:28 • 17287 перегляди
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
29 листопада, 12:33 • 14739 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
29 листопада, 12:07 • 14680 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
29 листопада, 11:00 • 13980 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28 • 14604 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59 • 14993 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нищівні повені у Південно-Східній Азії:Повені на Суматрі забрали життя понад 300 людей: сотні зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Кількість загиблих внаслідок повеней на індонезійському острові Суматра перевищила 300 осіб, ще 279 вважаються зниклими безвісти. У сусідніх Таїланді та Шрі-Ланці також зафіксовані сотні жертв повеней.

Нищівні повені у Південно-Східній Азії:Повені на Суматрі забрали життя понад 300 людей: сотні зниклих безвісти

Кількість загиблих унаслідок повеней на острові Суматра в Індонезія перевищила 300 людей. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок руйнівних повеней та зсувів грунту, спричинених потужним циклоном, загинуло щонайменше 303 людини, ще щонайменше 279 осіб наразі вважаються зниклими безвісти.

Ми намагаємося відновити сполучення між Північним Тапанулі та Сіболгою (у провінції Північна Суматра), яке вже третій день залишається повністю відрізаним

- розповіли в національному агентстві з надзвичайних ситуацій Індонезії.

Тим часом, за інформацією Telesur, у сусідньому Таїланді внаслідок повеней загинули 145 людей, переважно у провінції Сонгкхла, де рівень води піднявся до трьох метрів. На Шрі-Ланці щонайменше 123 людини загинули та понад 130 зникли безвісти.

Нагадаємо

В Індонезії внаслідок повені, що обрушилась на найзахідніший острів країни Суматра, загинули десятки людей. Майже 80 000 людей було евакуйовано.

Шрі-Ланка зіткнулася з однією з найруйнівніших повеней за роки: щонайменше 56 загиблих28.11.25, 09:47 • 4094 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Новини СвітуПодії
Шрі-Ланка
Reuters
Таїланд
Індонезія