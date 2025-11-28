$42.190.11
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 6988 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 7068 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 5994 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штаб
27 листопада, 18:30 • 26537 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 24959 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 38827 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров'я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 43599 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 23043 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 35497 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Шрі-Ланка зіткнулася з однією з найруйнівніших повеней за роки: щонайменше 56 загиблих

Київ • УНН

 • 144 перегляди

На Шрі-Ланці щонайменше 56 людей загинули та 21 зник безвісти через повені та зсуви, спричинені зливами. Країна готується до циклону "Дітва", що посилює ризики для низинних районів, включаючи столицю Коломбо.

Шрі-Ланка зіткнулася з однією з найруйнівніших повеней за роки: щонайменше 56 загиблих
x.com/dp_satish

Щонайменше 56 людей загинули і 21 зник безвісти у Шрі-Ланці після повеней та зсувів, спричинених зливами, цього тижня. Це одне із найруйнівніших стихійних лих, з якими країна зіткнулася за останні роки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

21 особа загинула в центральному районі Бадулла, де вирощують чай, коли зсув обрушився на їхні будинки вночі, ідеться у заяві Центру управління в умовах стихійного лиха (DMC).

Відеозаписи, розміщені в соціальних мережах, показують, як будинки змиваються потоками води, що обрушуються на міста, тоді як більшість залізничних сполучень по всій країні скасовано.

Шрі-Ланка готується до ще більш суворих погодних умов у п'ятницю у зв'язку з рухом циклону "Дітва" вздовж східного узбережжя країни.

"Дітва" розпочався як глибока депресія біля східного узбережжя, але потім посилився, перетворившись на циклон. Очікується, що він обрушиться на Індію.

На Шрі-Ланці рівень води в річках продовжує підніматися, і DMC попередив жителів низинних районів про необхідність перебратися на височини. Департамент оголосив червоний рівень небезпеки повені для низинних районів долини річки Келані протягом наступних 48 годин. До зони ризику входить столиця країни, Коломбо.

У п'ятницю в деяких центральних та північних районах острова очікується понад 200 мм опадів, повідомило Метеорологічне управління Шрі-Ланки.

Ключові дороги, що з'єднують провінції, закриті, а Департамент залізниць оголосив про відміну всіх поїздів, за винятком кількох основних, з 06:00 за місцевим часом у п'ятницю.

DMC повідомив, що від екстремальних погодних умов постраждали майже 44 тисячі людей. Близько 20 500 військовослужбовців було розгорнуто для надання допомоги та проведення рятувальних операцій по всій країні.

У зв'язку з цим іспити для учнів, які складають іспити просунутого рівня, також відомі як іспити рівня A, також були відкладені.

Доповнення

Зараз на Шрі-Ланці сезон мусонів, але на острові рідко трапляються екстремальні погодні явища такої сили. Найсильніша повінь у цьому столітті на Шрі-Ланці сталася у червні 2003 року, коли загинуло 254 особи, а сотні тисяч були змушені залишити свої будинки.

Юлія Шрамко

Новини Світу
Соціальна мережа
Шрі-Ланка
Індія