Шрі-Ланка зіткнулася з однією з найруйнівніших повеней за роки: щонайменше 56 загиблих

Щонайменше 56 людей загинули і 21 зник безвісти у Шрі-Ланці після повеней та зсувів, спричинених зливами, цього тижня. Це одне із найруйнівніших стихійних лих, з якими країна зіткнулася за останні роки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

21 особа загинула в центральному районі Бадулла, де вирощують чай, коли зсув обрушився на їхні будинки вночі, ідеться у заяві Центру управління в умовах стихійного лиха (DMC).

Відеозаписи, розміщені в соціальних мережах, показують, як будинки змиваються потоками води, що обрушуються на міста, тоді як більшість залізничних сполучень по всій країні скасовано.

Шрі-Ланка готується до ще більш суворих погодних умов у п'ятницю у зв'язку з рухом циклону "Дітва" вздовж східного узбережжя країни.

"Дітва" розпочався як глибока депресія біля східного узбережжя, але потім посилився, перетворившись на циклон. Очікується, що він обрушиться на Індію.

На Шрі-Ланці рівень води в річках продовжує підніматися, і DMC попередив жителів низинних районів про необхідність перебратися на височини. Департамент оголосив червоний рівень небезпеки повені для низинних районів долини річки Келані протягом наступних 48 годин. До зони ризику входить столиця країни, Коломбо.

У п'ятницю в деяких центральних та північних районах острова очікується понад 200 мм опадів, повідомило Метеорологічне управління Шрі-Ланки.

Ключові дороги, що з'єднують провінції, закриті, а Департамент залізниць оголосив про відміну всіх поїздів, за винятком кількох основних, з 06:00 за місцевим часом у п'ятницю.

DMC повідомив, що від екстремальних погодних умов постраждали майже 44 тисячі людей. Близько 20 500 військовослужбовців було розгорнуто для надання допомоги та проведення рятувальних операцій по всій країні.

У зв'язку з цим іспити для учнів, які складають іспити просунутого рівня, також відомі як іспити рівня A, також були відкладені.

Доповнення

Зараз на Шрі-Ланці сезон мусонів, але на острові рідко трапляються екстремальні погодні явища такої сили. Найсильніша повінь у цьому столітті на Шрі-Ланці сталася у червні 2003 року, коли загинуло 254 особи, а сотні тисяч були змушені залишити свої будинки.