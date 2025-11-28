Шри-Ланка столкнулась с одним из самых разрушительных наводнений за многие годы: по меньшей мере 56 погибших

x.com/dp_satish

По меньшей мере 56 человек погибли и 21 пропал без вести на Шри-Ланке после наводнений и оползней, вызванных ливнями на этой неделе. Это одно из самых разрушительных стихийных бедствий, с которыми страна столкнулась за последние годы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

21 человек погиб в центральном районе Бадулла, где выращивают чай, когда оползень обрушился на их дома ночью, говорится в заявлении Центра управления в условиях стихийных бедствий (DMC).

Видеозаписи, размещенные в социальных сетях, показывают, как дома смываются потоками воды, обрушивающимися на города, тогда как большинство железнодорожных сообщений по всей стране отменены.

Шри-Ланка готовится к еще более суровым погодным условиям в пятницу в связи с движением циклона "Дитва" вдоль восточного побережья страны.

"Дитва" начался как глубокая депрессия у восточного побережья, но затем усилился, превратившись в циклон. Ожидается, что он обрушится на Индию.

На Шри-Ланке уровень воды в реках продолжает подниматься, и DMC предупредил жителей низинных районов о необходимости перебраться на возвышенности. Департамент объявил красный уровень опасности наводнения для низинных районов долины реки Келани в течение следующих 48 часов. В зону риска входит столица страны, Коломбо.

В пятницу в некоторых центральных и северных районах острова ожидается более 200 мм осадков, сообщило Метеорологическое управление Шри-Ланки.

Ключевые дороги, соединяющие провинции, закрыты, а Департамент железных дорог объявил об отмене всех поездов, за исключением нескольких основных, с 06:00 по местному времени в пятницу.

DMC сообщил, что от экстремальных погодных условий пострадали почти 44 тысячи человек. Около 20 500 военнослужащих было развернуто для оказания помощи и проведения спасательных операций по всей стране.

В связи с этим экзамены для учащихся, сдающих экзамены продвинутого уровня, также известные как экзамены уровня A, также были отложены.

Дополнение

Сейчас на Шри-Ланке сезон муссонов, но на острове редко случаются экстремальные погодные явления такой силы. Самое сильное наводнение в этом столетии на Шри-Ланке произошло в июне 2003 года, когда погибло 254 человека, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.