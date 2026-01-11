"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию

$42.990.00
50.180.00
ukenru
13:53 • 4576 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11:39 • 8982 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 19360 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 21637 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 29183 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 40050 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 61466 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 42578 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
9 января, 23:09 • 33889 просмотра
Нефть подорожала на 2% из-за беспорядков в Иране и эскалации в Украине
9 января, 20:32 • 37427 просмотра
США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на 800 млрд долларов - The Telegraph
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
91%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Дроны ночью атаковали российский Воронеж, местные власти заявляют о поврежденияхVideo11 января, 06:39 • 11571 просмотра
Израиль привел армию в боевую готовность из-за возможного вмешательства США в Иран11 января, 07:03 • 18806 просмотра
Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты доходов от венесуэльской нефти11 января, 07:11 • 7180 просмотра
Ночная атака рф временно обесточила Днепровщину и Запорожье, в Киеве и трех областях аварийные отключения - Минэнерго11 января, 08:18 • 14909 просмотра
Выживание без поддержки и без перспектив: в разведке заявили, что регионы РФ охватил финансовый кризис12:15 • 10867 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 19360 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 51439 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 99737 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 126284 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 95872 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Кир Стармер
Марко Рубио
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Венесуэла
Львов
Реклама
УНН Lite
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 18561 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 21210 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 76885 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 77721 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 98030 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Шахед-136
Сериал

"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Конгрессмен Тед Лиу призвал американских военных не выполнять приказ Трампа о вторжении в Гренландию, поскольку это незаконно. Гренландия является частью Дании, союзника США по НАТО.

"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию
Фото: x.com/tedlieu

Конгрессмен-демократ Тед Лью, ветеран ВВС США, просит американских военных не выполнять приказ Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, если они получат такой. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Тед Лью обратился к ВВС, ВМС, морским пехотинцам и в целом американским Вооруженным силам, напомнив, что Гренландия является частью Дании, то есть союзника США по НАТО.

Гренландия является частью Дании, союзника НАТО. Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали Конституции, а не Трампу

- говорит конгрессмен.

Напомним

Европейские союзники, включая Великобританию, обсуждают развертывание военных сил в Гренландии. Это должно защитить Арктику от России и Китая и убедить Трампа отказаться от аннексии острова.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Гренландия
Корпус морской пехоты США
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Военно-морской флот США
Конгресс Соединенных Штатов Америки
НАТО
Дональд Трамп
Дания
Великобритания
Китай
Арктика