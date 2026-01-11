"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию

Фото: x.com/tedlieu

Конгрессмен-демократ Тед Лью, ветеран ВВС США, просит американских военных не выполнять приказ Дональда Трампа о вторжении в Гренландию, если они получат такой. Об этом он написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Тед Лью обратился к ВВС, ВМС, морским пехотинцам и в целом американским Вооруженным силам, напомнив, что Гренландия является частью Дании, то есть союзника США по НАТО.

Гренландия является частью Дании, союзника НАТО. Если Трамп прикажет военным атаковать Гренландию без одобрения Конгресса, это будет незаконный приказ. Вы не должны выполнять незаконный приказ. Вы присягали Конституции, а не Трампу - говорит конгрессмен.

Напомним

Европейские союзники, включая Великобританию, обсуждают развертывание военных сил в Гренландии. Это должно защитить Арктику от России и Китая и убедить Трампа отказаться от аннексии острова.