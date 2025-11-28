$42.190.11
11:00 • 2800 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 5538 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 8700 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 16934 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 15929 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 15621 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 14087 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11680 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 29561 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 27315 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Повінь на Суматрі забрала життя понад 90 людей, ще 80 тисяч евакуйовано - Reuters

Київ • УНН

 • 126 перегляди

В Індонезії внаслідок повені на острові Суматра загинуло 94 людини, майже 80 000 евакуйовано. Близько 80 людей вважаються зниклими безвісти, понад 100 заблоковані в будинках.

Повінь на Суматрі забрала життя понад 90 людей, ще 80 тисяч евакуйовано - Reuters
Фото: pixabay

В Індонезії внаслідок повені, що обрушилась нещодавно на найзахідніший острів країни Суматра, загинуло вже 94 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Причиною повеней стали дощі, що обрушились на Суматру. В результаті загинуло щонайменше 94 людини. Майже 80 000 людей було евакуйовано, а близько 80 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Водночас у західній частині Суматри понад 100 людей все ще залишаються заблокованими у своїх будинках.

Додатково

Раніше офіційні особи Індонезії повідомляли, що шестеро людей зникли безвісти. Рятувальники насилу дісталися постраждалих районів провінції Північна Суматра.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість загиблих від повені на півдні Таїланду досягла щонайменше 145 осіб.

Також УНН повідомляв, що щонайменше 56 людей загинули і 21 зник безвісти у Шрі-Ланці після повеней та зсувів, спричинених зливами, цього тижня

Євген Устименко

Новини Світу
Шрі-Ланка
Reuters
Таїланд
Індонезія