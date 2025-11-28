Повінь на Суматрі забрала життя понад 90 людей, ще 80 тисяч евакуйовано - Reuters

Фото: pixabay

В Індонезії внаслідок повені, що обрушилась нещодавно на найзахідніший острів країни Суматра, загинуло вже 94 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Причиною повеней стали дощі, що обрушились на Суматру. В результаті загинуло щонайменше 94 людини. Майже 80 000 людей було евакуйовано, а близько 80 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Водночас у західній частині Суматри понад 100 людей все ще залишаються заблокованими у своїх будинках.

Додатково

Раніше офіційні особи Індонезії повідомляли, що шестеро людей зникли безвісти. Рятувальники насилу дісталися постраждалих районів провінції Північна Суматра.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що кількість загиблих від повені на півдні Таїланду досягла щонайменше 145 осіб.

Також УНН повідомляв, що щонайменше 56 людей загинули і 21 зник безвісти у Шрі-Ланці після повеней та зсувів, спричинених зливами, цього тижня