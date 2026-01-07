Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у Кропивницькому

$42.560.14
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 2614 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 22368 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 46110 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 130467 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 203250 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 80184 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 88891 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 68176 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86542 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзиви
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 16188 перегляди
Коваленко: Україна стане головним гарантом стабільності Європи7 січня, 01:51 • 5046 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 19310 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди7 січня, 04:03 • 24421 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 13849 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 52563 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 89995 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 176406 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 118059 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 174453 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Садовий
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Париж
Венесуела
Іран
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 28841 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 48746 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 91934 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 83978 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 78723 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Truth Social
Безпілотний літальний апарат
Золото

Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 210 перегляди

СБУ затримала 16-річну жительку Кропивницького, яка встановила GPS-трекер для ракетного удару по місцевій ТЕЦ. Їй загрожує довічне позбавлення волі за державну зраду.

Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у Кропивницькому
Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали 16-річну жительку Кропивницького, яка готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ і встановила для цього під снігом GPS-трекер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, російські спецслужби завербували дівчину через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків". Їй доручили зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури в регіоні і надіслати їх в фсб.

Далі вона отримала завдання встановити GPS-трекер біля об’єкту, по якому планувалось здійснити ракетний удар. Гроші на отримання трекера їй перевели на банківську картку - сам пристрій вона замовила в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті.

Затриманій оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

СБУ затримала у київському ТРЦ російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі столиці.

Євген Устименко

