Готувала ракетний удар рф по ТЕЦ і заклала GPS-трекер: СБУ затримала 16-річну дівчину у Кропивницькому

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали 16-річну жительку Кропивницького, яка готувала ракетний удар по місцевій ТЕЦ і встановила для цього під снігом GPS-трекер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі

Як встановило слідство, російські спецслужби завербували дівчину через Telegram-канал з пошуку "легких заробітків". Їй доручили зняти на відео об’єкти військової та критичної інфраструктури в регіоні і надіслати їх в фсб.

Далі вона отримала завдання встановити GPS-трекер біля об’єкту, по якому планувалось здійснити ракетний удар. Гроші на отримання трекера їй перевели на банківську картку - сам пристрій вона замовила в інтернет-магазині, оплатила його і забрала замовлення на пошті.

Затриманій оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

СБУ затримала у київському ТРЦ російську агентку, яка 4 січня підірвала автомобіль українського військового в Оболонському районі столиці.