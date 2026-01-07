$42.560.14
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 2116 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 22062 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 45607 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 129646 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 202179 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 79809 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 88706 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 68045 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86496 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Готовила ракетный удар рф по ТЭЦ и заложила GPS-трекер: СБУ задержала 16-летнюю девушку в Кропивницком

Киев • УНН

 • 28 просмотра

СБУ задержала 16-летнюю жительницу Кропивницкого, которая установила GPS-трекер для ракетного удара по местной ТЭЦ. Ей грозит пожизненное лишение свободы за государственную измену.

Готовила ракетный удар рф по ТЭЦ и заложила GPS-трекер: СБУ задержала 16-летнюю девушку в Кропивницком
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали 16-летнюю жительницу Кропивницкого, которая готовила ракетный удар по местной ТЭЦ и установила для этого под снегом GPS-трекер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Как установило следствие, российские спецслужбы завербовали девушку через Telegram-канал по поиску "легких заработков". Ей поручили снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры в регионе и отправить их в ФСБ.

Далее она получила задание установить GPS-трекер возле объекта, по которому планировалось осуществить ракетный удар. Деньги на получение трекера ей перевели на банковскую карту - само устройство она заказала в интернет-магазине, оплатила его и забрала заказ на почте.

Задержанной объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним

СБУ задержала в киевском ТРЦ российскую агентку, которая 4 января взорвала автомобиль украинского военного в Оболонском районе столицы.

Евгений Устименко

