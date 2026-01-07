Готовила ракетный удар рф по ТЭЦ и заложила GPS-трекер: СБУ задержала 16-летнюю девушку в Кропивницком

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ задержали 16-летнюю жительницу Кропивницкого, которая готовила ракетный удар по местной ТЭЦ и установила для этого под снегом GPS-трекер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Как установило следствие, российские спецслужбы завербовали девушку через Telegram-канал по поиску "легких заработков". Ей поручили снять на видео объекты военной и критической инфраструктуры в регионе и отправить их в ФСБ.

Далее она получила задание установить GPS-трекер возле объекта, по которому планировалось осуществить ракетный удар. Деньги на получение трекера ей перевели на банковскую карту - само устройство она заказала в интернет-магазине, оплатила его и забрала заказ на почте.

Задержанной объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас она находится под стражей, ей грозит пожизненное лишение свободы.

