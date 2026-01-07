$42.560.14
10:27 • 4984 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 6710 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 8486 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 9608 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 25939 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 49705 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 136921 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 212042 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 82629 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 90255 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Укрзалізниця розширює пілотний проєкт із доступу до Wi-Fi на поїзд №95/96 Київ – Рахів «Гуцульщина». Послуга надається через Starlink, 10 хвилин безкоштовно, повний доступ коштує 120 грн на добу.

Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця

Доступ до Wi-Fi через Starlink розширюється на поїзди далекого сполучення, повідомили у середу в Укрзалізниці, пише УНН.

Інтернет у поїздах – пілотний проєкт розширюється на поїзди далекого сполучення 

- повідомили в УЗ.

У компанії зазначили, що знають, "наскільки важливо залишатися на зв'язку в дорозі – написати рідним, побратимам, попрацювати, показати дітям мультфільм або просто не випадати з контексту світових новин". "Саме тому ми в тестовому режимі обладнали один із флагманських поїздів Укрзалізниці доступом до Wi-Fi", - вказали в УЗ.

Як повідомляється, у поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда. "10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та - в разі необхідності - відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб - без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay", - ідеться у повідомленні.

Технологія, за даними УЗ, "забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці і довело свою працездатність у непростих українських умовах". "Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ", - сказано у повідомленні.

Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги

- повідомили в УЗ.

Доповнення

У компанії також зазначили, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів "інтерсіті+". 

Юлія Шрамко

