Доступ до інтернету Starlink розширюють на поїзди далекого сполучення - Укрзалізниця

Доступ до Wi-Fi через Starlink розширюється на поїзди далекого сполучення, повідомили у середу в Укрзалізниці, пише УНН.

Інтернет у поїздах – пілотний проєкт розширюється на поїзди далекого сполучення - повідомили в УЗ.

У компанії зазначили, що знають, "наскільки важливо залишатися на зв’язку в дорозі – написати рідним, побратимам, попрацювати, показати дітям мультфільм або просто не випадати з контексту світових новин". "Саме тому ми в тестовому режимі обладнали один із флагманських поїздів Укрзалізниці доступом до Wi-Fi", - вказали в УЗ.

Як повідомляється, у поїзді "Гуцульщина" №95/96 Київ – Рахів доступ до мережі тепер матимуть пасажири всіх вагонів обох складів поїзда. "10 хвилин безкоштовного доступу для кожного дадуть змогу протестувати послугу та - в разі необхідності - відправити термінові повідомлення. А повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб - без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay", - ідеться у повідомленні.

Технологія, за даними УЗ, "забезпечується сучасним обладнанням Starlink, яке було протестоване на деяких дипломатичних рейсах Укрзалізниці і довело свою працездатність у непростих українських умовах". "Вагони "Гуцульщини" обладнані партнером без залучення інвестицій з боку УЗ", - сказано у повідомленні.

Якщо проєкт матиме стабільний попит, Укрзалізниця масштабуватиме його на інші поїзди через прозорий конкурс на постачання послуги - повідомили в УЗ.

Доповнення

У компанії також зазначили, що Укрзалізниця за підтримки Міністерства цифрової трансформації вже обладнала доступом до швидкісного інтернету всі свої 16 поїздів "інтерсіті+".