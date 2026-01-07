Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця

Доступ к Wi-Fi через Starlink расширяется на поезда дальнего следования, сообщили в среду в Укрзализныце, пишет УНН.

Интернет в поездах – пилотный проект расширяется на поезда дальнего следования - сообщили в УЗ.

В компании отметили, что знают, "насколько важно оставаться на связи в дороге – написать родным, побратимам, поработать, показать детям мультфильм или просто не выпадать из контекста мировых новостей". "Именно поэтому мы в тестовом режиме оборудовали один из флагманских поездов Укрзализныци доступом к Wi-Fi", - указали в УЗ.

Как сообщается, в поезде "Гуцульщина" №95/96 Киев – Рахов доступ к сети теперь будут иметь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда. "10 минут бесплатного доступа для каждого позволят протестировать услугу и - в случае необходимости - отправить срочные сообщения. А полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, причем 5 Гб - без каких-либо ограничений по скорости. Оплату можно осуществить онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.

Технология, по данным УЗ, "обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах Укрзализныци и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях". "Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ", - сказано в сообщении.

Если проект будет иметь стабильный спрос, Укрзализныця будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги - сообщили в УЗ.

В компании также отметили, что Укрзализныця при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов "Интерсити+".