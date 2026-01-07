Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця

$42.560.14
09:26 • 1354 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 2292 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 22161 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 45757 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 129898 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 202531 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 79919 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 88761 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 68090 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86514 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
публикации
Эксклюзивы
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 52197 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 89635 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 176037 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 117684 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 174099 просмотра
Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Укрзализныця расширяет пилотный проект по доступу к Wi-Fi на поезд №95/96 Киев – Рахов «Гуцульщина». Услуга предоставляется через Starlink, 10 минут бесплатно, полный доступ стоит 120 грн в сутки.

Доступ к интернету Starlink расширяют на поезда дальнего следования - Укрзализныця

Доступ к Wi-Fi через Starlink расширяется на поезда дальнего следования, сообщили в среду в Укрзализныце, пишет УНН.

Интернет в поездах – пилотный проект расширяется на поезда дальнего следования 

- сообщили в УЗ.

В компании отметили, что знают, "насколько важно оставаться на связи в дороге – написать родным, побратимам, поработать, показать детям мультфильм или просто не выпадать из контекста мировых новостей". "Именно поэтому мы в тестовом режиме оборудовали один из флагманских поездов Укрзализныци доступом к Wi-Fi", - указали в УЗ.

Как сообщается, в поезде "Гуцульщина" №95/96 Киев – Рахов доступ к сети теперь будут иметь пассажиры всех вагонов обоих составов поезда. "10 минут бесплатного доступа для каждого позволят протестировать услугу и - в случае необходимости - отправить срочные сообщения. А полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, причем 5 Гб - без каких-либо ограничений по скорости. Оплату можно осуществить онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.

Технология, по данным УЗ, "обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах Укрзализныци и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях". "Вагоны "Гуцульщины" оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ", - сказано в сообщении.

Если проект будет иметь стабильный спрос, Укрзализныця будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги

- сообщили в УЗ.

В компании также отметили, что Укрзализныця при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов "Интерсити+". 

Юлия Шрамко

