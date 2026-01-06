Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися

Погодні умови останніх днів приносять не лише радість, але й сприяють травмуванням через падіння. УНН зібрав для вас поради про те, як зменшити ймовірність травмування та як діяти, якщо це все ж сталося.

Не спішіть та присідайте: як правильно ходити, якщо на вулиці ожеледиця

КНП Центр екстреної медично допомоги та медицини катастроф у Києві радить ходити не поспішаючи, а при втраті рівноваги присісти.

Ось кілька основних порад про те, як пересуватися в ожеледицю:

• не поспішайте, краще ходити поволі на злегка зігнутих у колінах ногах;

• ставайте на усю підошву;

• не перестрибуйте, не намагайтеся йти великими кроками;

• не тримайте руки в кишенях;

• старайтеся не ступати на поверхню, яка виглядає слизькою, або яку ви не можете роздивитися;

• уникайте металевих люків – вони часто слизкі;

• якщо відчули, що втрачаєте рівновагу – спробуйте швидко присісти;

• якщо ж все ж падаєте – згрупуйтеся, це допоможе уникнути суттєвих травм;

Якщо є можливість – старайтеся за щось триматися. Важливий аспект – взуття – воно має бути не лише неслизьким, але і комфортним: не надто вільним і не надто стискаючим.

Якщо впали і травмувалися: перша домедична допомога

Перш за все, варто визначити чи це перелом. Ознаки перелому залежать від його типу.

Відкритий перелом – в його місці буде болюча рана, можливо з кровотечою. Кінцівка стає незвично рухливою або набути неприродного положення.

Закритий перелом – цілісність шкіри не порушується, але під нею може бути помітна гематом, сама ж кінцівка помітно набрякає. Такий перелом також характеризується болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.

Міністерство охорони здоров’я дало кілька порад на випадок травмування: основне з них – викликати бригаду швидкої за номером 103 і дотримуватися вказівок диспетчера.

Крім того, є низка кроків домедичної допомоги, але перш ніж вдатися до них – слід переконатися, що ви та постраждалий у безпеці, вам нічого не загрожує.

Якщо перелом відкритий, потрібно:

• розрізати одяг та оглянути рану;

• якщо є кровотеча, потрібно неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут);

• після зупинки кровотечі – накласти на рану стерильну чисту пов’язку;

• допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;

• якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.

• вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;

• забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;

• у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.

Якщо перелом закритий, потрібно:

• допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;

• якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.

• вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;

• забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;

• у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.

Важливо – не намагайтеся нічого вправити.

