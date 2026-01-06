$42.420.13
09:58
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
08:46
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися

Київ • УНН

 • 222 перегляди

Погодні умови сприяють травмуванням через падіння. Дізнайтеся, як правильно пересуватися в ожеледицю та що робити при відкритих і закритих переломах.

Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися

Погодні умови останніх днів приносять не лише радість, але й сприяють травмуванням через падіння. УНН зібрав для вас поради про те, як зменшити ймовірність травмування та як діяти, якщо це все ж сталося. 

Не спішіть та присідайте: як правильно ходити, якщо на вулиці ожеледиця  

КНП Центр екстреної медично допомоги та медицини катастроф у Києві радить ходити не поспішаючи, а при втраті рівноваги присісти. 

Ось кілька основних порад про те, як пересуватися в ожеледицю: 

•  не поспішайте, краще ходити поволі на злегка зігнутих у колінах ногах; 

•  ставайте на усю підошву; 

•  не перестрибуйте, не намагайтеся йти великими кроками; 

•  не тримайте руки в кишенях; 

•  старайтеся не ступати на поверхню, яка виглядає слизькою, або яку ви не можете роздивитися; 

•  уникайте металевих люків – вони часто слизкі; 

•  якщо відчули, що втрачаєте рівновагу – спробуйте швидко присісти; 

•  якщо ж все ж падаєте – згрупуйтеся, це допоможе уникнути суттєвих травм; 

Якщо є можливість – старайтеся за щось триматися. Важливий аспект – взуття – воно має бути не лише неслизьким, але і комфортним: не надто вільним і не надто стискаючим. 

Якщо впали і травмувалися: перша домедична допомога 

Перш за все, варто визначити чи це перелом. Ознаки перелому залежать від його типу. 

Відкритий перелом – в його місці буде болюча рана, можливо з кровотечою. Кінцівка стає незвично рухливою або набути неприродного положення.

Закритий перелом – цілісність шкіри не порушується, але під нею може бути помітна гематом, сама ж кінцівка помітно набрякає. Такий перелом також характеризується болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.

Міністерство охорони здоров’я дало кілька порад на випадок травмування: основне з них – викликати бригаду швидкої за  номером 103 і дотримуватися вказівок диспетчера. 

Крім того, є низка кроків домедичної допомоги, але перш ніж вдатися до них – слід переконатися, що ви та постраждалий у безпеці, вам нічого не загрожує. 

Якщо перелом відкритий, потрібно:

•  розрізати одяг та оглянути рану;

•  якщо є кровотеча, потрібно неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут);

•  після зупинки кровотечі – накласти на рану стерильну чисту пов’язку;

•  допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;

•  якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.

•  вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;

•  забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;

•  у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.

Якщо перелом закритий, потрібно:

•  допомогти постраждалому прийняти положення,  яке завдає найменше болю;

•  якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.

•  вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;

•  забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;

•  у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.

Важливо – не намагайтеся нічого вправити.

Євген Царенко

