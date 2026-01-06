Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися
Київ • УНН
Погодні умови сприяють травмуванням через падіння. Дізнайтеся, як правильно пересуватися в ожеледицю та що робити при відкритих і закритих переломах.
Погодні умови останніх днів приносять не лише радість, але й сприяють травмуванням через падіння. УНН зібрав для вас поради про те, як зменшити ймовірність травмування та як діяти, якщо це все ж сталося.
Не спішіть та присідайте: як правильно ходити, якщо на вулиці ожеледиця
КНП Центр екстреної медично допомоги та медицини катастроф у Києві радить ходити не поспішаючи, а при втраті рівноваги присісти.
Ось кілька основних порад про те, як пересуватися в ожеледицю:
• не поспішайте, краще ходити поволі на злегка зігнутих у колінах ногах;
• ставайте на усю підошву;
• не перестрибуйте, не намагайтеся йти великими кроками;
• не тримайте руки в кишенях;
• старайтеся не ступати на поверхню, яка виглядає слизькою, або яку ви не можете роздивитися;
• уникайте металевих люків – вони часто слизкі;
• якщо відчули, що втрачаєте рівновагу – спробуйте швидко присісти;
• якщо ж все ж падаєте – згрупуйтеся, це допоможе уникнути суттєвих травм;
Якщо є можливість – старайтеся за щось триматися. Важливий аспект – взуття – воно має бути не лише неслизьким, але і комфортним: не надто вільним і не надто стискаючим.
Якщо впали і травмувалися: перша домедична допомога
Перш за все, варто визначити чи це перелом. Ознаки перелому залежать від його типу.
Відкритий перелом – в його місці буде болюча рана, можливо з кровотечою. Кінцівка стає незвично рухливою або набути неприродного положення.
Закритий перелом – цілісність шкіри не порушується, але під нею може бути помітна гематом, сама ж кінцівка помітно набрякає. Такий перелом також характеризується болем, неприродним положенням або деформацією кінцівки, її незвичною рухливістю.
Міністерство охорони здоров’я дало кілька порад на випадок травмування: основне з них – викликати бригаду швидкої за номером 103 і дотримуватися вказівок диспетчера.
Крім того, є низка кроків домедичної допомоги, але перш ніж вдатися до них – слід переконатися, що ви та постраждалий у безпеці, вам нічого не загрожує.
Якщо перелом відкритий, потрібно:
• розрізати одяг та оглянути рану;
• якщо є кровотеча, потрібно неодмінно її зупинити (накласти пов’язку, що тисне, або кровоспинний джгут);
• після зупинки кровотечі – накласти на рану стерильну чисту пов’язку;
• допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;
• якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку. Якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.
• вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;
• забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;
• у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.
Якщо перелом закритий, потрібно:
• допомогти постраждалому прийняти положення, яке завдає найменше болю;
• якщо ви пройшли відповідне навчання – знерухомити ушкоджену кінцівку, якщо ж не маєте потрібної кваліфікації – не чіпати її.
• вкрити постраждалого термопокривалом або ковдрою;
• забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду медиків;
• у разі погіршення його стану до приїзду бригади екстреної медичної допомоги – зателефонувати за номером 103 ще раз.
Важливо – не намагайтеся нічого вправити.
