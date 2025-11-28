Повінь на півдні Таїланду забрала 145 життів, вода почала відступати

$42.190.11
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 10127 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
06:58 • 12217 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
06:35 • 12807 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
06:29 • 12440 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 10885 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
27 листопада, 18:30 • 28643 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 26569 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 42414 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 46982 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
