Повінь на півдні Таїланду забрала 145 життів, вода почала відступати

Кількість загиблих від повені на півдні Таїланду досягла щонайменше 145 осіб, повідомили чиновники в п'ятницю, на тлі того, як вода почала відступати і стало видно руйнівні наслідки по всьому регіону, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Понад 1,2 мільйона домогосподарств та 3,6 мільйона людей постраждали від повеней, спричинених сильними дощами у 12 південних провінціях, повідомив у п'ятницю Департамент запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків.

Речник уряду Сіріпонг Ангкасакулкіат заявив на пресконференції в Бангкоку, що повінь забрала життя 145 людей у ​​восьми провінціях, зокрема в провінції Сонгкхла, де зареєстровано щонайменше 110 смертей.

Він сказав, що пошуково-рятувальні зусилля стали більш успішними, оскільки повінь почала далі відступати.

У провінції Сонгкхла зафіксовано різке зростання кількості загиблих після того, як повінь почала стихати. Новини показали, що рятувальники отримали більше доступу до житлових районів, які раніше були затоплені під високою водою, та витягли більше тіл, особливо в Хат'яй, найбільшому місті на півдні.

У п'ятницю вранці департамент по стихійних лихах повідомив, що вода відступила в більшості постраждалих районів, але рівень води залишається високим у деяких місцях. Метеорологічний департамент заявив, що кількість опадів на півдні зменшилася, але попередив про грози в деяких районах.

Повінь спричинила серйозні перебої, залишивши тисячі людей у ​​скрутному становищі, зробивши вулиці непрохідними та затопивши малоповерхові будівлі та транспортні засоби.

Відео та фотографії з постраждалих районів, опубліковані в п'ятницю, показують пошкоджені дороги, повалені стовпи електропередач, побутову техніку та уламки, змиті паводковою водою, що нагромадилися вздовж вулиць. Покинуті автомобілі були перекинуті або складені один на один, очевидно, знесені потужними течіями.

