Зливи на Суматрі спричинили повені та зсуви, 17 людей загинули

Ексклюзив
14:29 • 5268 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17 • 14502 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23 • 18007 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
11:49 • 21332 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 15980 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
26 листопада, 09:34 • 20734 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
26 листопада, 08:59 • 32322 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
26 листопада, 08:27 • 18848 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 31636 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війниPhoto
26 листопада, 06:31 • 17336 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
Погода
+10°
2м/с
94%
747мм
Популярнi новини
Міністр армії США зробив песимістичний прогноз щодо ситуації в Україні: реакція Венса і Рубіо не забарилась26 листопада, 06:56 • 20971 перегляди
"Моя скеля": мільярдер Річард Бренсон повідомив про смерть дружини - після 50 років разомPhoto26 листопада, 07:22 • 14327 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кровPhoto26 листопада, 08:59 • 37252 перегляди
Напружена ситуація на Півдні України: ворог маніпулює суспільством, поширюючи панічні настрої - Генштаб10:28 • 12199 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 22575 перегляди
Публікації
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo15:49 • 106 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo14:17 • 14483 перегляди
Що робити на городі у грудні: поради для тих, хто не відпочиває взимкуPhoto13:53 • 11588 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto13:23 • 17989 перегляди
Готуємо оладки, які вийдуть у кожного: топ-5 відбірних рецептівPhoto12:02 • 22708 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Ілон Маск
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Білий дім
Костянтинівка
Зливи на Суматрі спричинили повені та зсуви, 17 людей загинули

Київ • УНН

 • 106 перегляди

На острові Суматра (Індонезія) внаслідок злив, що викликали раптові повені та зсуви, загинули щонайменше 17 людей. Шестеро осіб вважаються зниклими безвісти, а рятувальники зіткнулися з труднощами через погану погоду та обмежений доступ до постраждалих районів.

Зливи на Суматрі спричинили повені та зсуви, 17 людей загинули

Зливи викликали раптові повені та зсуви на острові Суматра (Індонезія), внаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

У середу офіційні особи повідомили, що шестеро людей зникли безвісти. Рятувальники насилу дісталися постраждалих районів провінції Північна Суматра.

За даними поліції, мусонні дощі минулого тижня призвели до того, що річки вийшли з берегів і затопили горбисті села, а бруд, каміння та дерева обрушилися вниз, залишаючи після себе руйнування.

До середи рятувальники виявили щонайменше п'ять тіл та трьох поранених у найбільш постраждалому місті Сіболга. Вони шукають чотирьох мешканців села, які зникли безвісти, йдеться у заяві.

У сусідньому районі Центральний Тапанулі зсуви обрушилися на кілька будинків, внаслідок чого загинула сім'я з чотирьох осіб, а майже 2000 будинків та будівель виявилися затоплені.

Рятувальники виявили ще сім тіл у районі Південний Тапанулі після повеней та зсувів, які вирвали з коренем дерева та змусили понад 2800 мешканців сховатися у тимчасових сховищах.

Абдул Мухарі, представник національної агенції з ліквідації наслідків стихійного лиха, повідомив, що ще 58 людей отримали поранення.

За його слловами, зсуви також торкнулися 50 будинків у районі Північний Тапанулі та зруйнували як мінімум два головні мости в цьому районі.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як вода ллється з дахів, коли мешканці у паніці рятуються втечею.

У деяких районах раптові повені різко посилилися, перетворивши вулиці на бурхливі потоки, що несуть стовбури дерев та сміття.

Начальник поліції Сіболги Едді Інганта повідомив, що були створені тимчасові притулки, і влада закликала жителів зон підвищеного ризику негайно евакуюватися, попередивши, що дощі, що продовжуються, можуть спровокувати нові зсуви.

"Погана погода та зсуви утруднили рятувальну операцію", — сказав пан Інганта, додавши, що доступ до постраждалих залишався обмеженим, оскільки рятувальники боролися із суворими умовами.

Понад 11 тисяч людей постраждали від повеней у семи штатах Малайзії24.11.25, 06:41 • 3398 переглядiв

Додамо

Стихійні лиха у вівторок сталися того ж дня, коли агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха оголосило про офіційне завершення рятувальних робіт у двох районах Яви, найбільш населеного острова Індонезії, після 10 днів роботи.

Понад 1000 рятувальників було спрямовано на пошуки людей, похованих під зсувами, спричиненими зливами, внаслідок яких загинули 38 людей у ​​районах Чілакап та Банджармегара в Центральній Яві.

Щонайменше двоє людей у ​​Чілакапі та 11 у Банджармегарі на момент завершення рятувальних робіт все ще вважалися зниклими безвісти, оскільки нестабільний грунт, погана погода, а також глибина та обсяги поховання відходів становили серйозну загрозу безпеці жителів та рятувальників, повідомило агентство.

Сильні сезонні дощі приблизно з жовтня по березень часто спричиняють повені та зсуви в Індонезії — архіпелазі з понад 17 000 островів, включаючи Суматру, — де мільйони людей живуть у гірських районах або поблизу родючих заплав.

Іспанія оголосила 16 регіонів зонами стихійного лиха через масштабні лісові пожежі26.08.25, 21:12 • 3366 переглядiв

Антоніна Туманова

