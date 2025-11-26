Зливи на Суматрі спричинили повені та зсуви, 17 людей загинули
На острові Суматра (Індонезія) внаслідок злив, що викликали раптові повені та зсуви, загинули щонайменше 17 людей. Шестеро осіб вважаються зниклими безвісти, а рятувальники зіткнулися з труднощами через погану погоду та обмежений доступ до постраждалих районів.
Зливи викликали раптові повені та зсуви на острові Суматра (Індонезія), внаслідок чого загинули щонайменше 17 людей, передає УНН із посиланням на Sky News.
Деталі
У середу офіційні особи повідомили, що шестеро людей зникли безвісти. Рятувальники насилу дісталися постраждалих районів провінції Північна Суматра.
За даними поліції, мусонні дощі минулого тижня призвели до того, що річки вийшли з берегів і затопили горбисті села, а бруд, каміння та дерева обрушилися вниз, залишаючи після себе руйнування.
До середи рятувальники виявили щонайменше п'ять тіл та трьох поранених у найбільш постраждалому місті Сіболга. Вони шукають чотирьох мешканців села, які зникли безвісти, йдеться у заяві.
У сусідньому районі Центральний Тапанулі зсуви обрушилися на кілька будинків, внаслідок чого загинула сім'я з чотирьох осіб, а майже 2000 будинків та будівель виявилися затоплені.
Рятувальники виявили ще сім тіл у районі Південний Тапанулі після повеней та зсувів, які вирвали з коренем дерева та змусили понад 2800 мешканців сховатися у тимчасових сховищах.
Абдул Мухарі, представник національної агенції з ліквідації наслідків стихійного лиха, повідомив, що ще 58 людей отримали поранення.
За його слловами, зсуви також торкнулися 50 будинків у районі Північний Тапанулі та зруйнували як мінімум два головні мости в цьому районі.
На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, як вода ллється з дахів, коли мешканці у паніці рятуються втечею.
У деяких районах раптові повені різко посилилися, перетворивши вулиці на бурхливі потоки, що несуть стовбури дерев та сміття.
Начальник поліції Сіболги Едді Інганта повідомив, що були створені тимчасові притулки, і влада закликала жителів зон підвищеного ризику негайно евакуюватися, попередивши, що дощі, що продовжуються, можуть спровокувати нові зсуви.
"Погана погода та зсуви утруднили рятувальну операцію", — сказав пан Інганта, додавши, що доступ до постраждалих залишався обмеженим, оскільки рятувальники боролися із суворими умовами.
Додамо
Стихійні лиха у вівторок сталися того ж дня, коли агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха оголосило про офіційне завершення рятувальних робіт у двох районах Яви, найбільш населеного острова Індонезії, після 10 днів роботи.
Понад 1000 рятувальників було спрямовано на пошуки людей, похованих під зсувами, спричиненими зливами, внаслідок яких загинули 38 людей у районах Чілакап та Банджармегара в Центральній Яві.
Щонайменше двоє людей у Чілакапі та 11 у Банджармегарі на момент завершення рятувальних робіт все ще вважалися зниклими безвісти, оскільки нестабільний грунт, погана погода, а також глибина та обсяги поховання відходів становили серйозну загрозу безпеці жителів та рятувальників, повідомило агентство.
Сильні сезонні дощі приблизно з жовтня по березень часто спричиняють повені та зсуви в Індонезії — архіпелазі з понад 17 000 островів, включаючи Суматру, — де мільйони людей живуть у гірських районах або поблизу родючих заплав.
