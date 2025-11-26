Ливни на Суматре вызвали наводнения и оползни, 17 человек погибли

Ливни вызвали внезапные наводнения и оползни на острове Суматра (Индонезия), в результате чего погибли по меньшей мере 17 человек, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

В среду официальные лица сообщили, что шесть человек пропали без вести. Спасатели с трудом добрались до пострадавших районов провинции Северная Суматра.

По данным полиции, муссонные дожди на прошлой неделе привели к тому, что реки вышли из берегов и затопили холмистые деревни, а грязь, камни и деревья обрушились вниз, оставляя после себя разрушения.

К среде спасатели обнаружили по меньшей мере пять тел и трех раненых в наиболее пострадавшем городе Сиболга. Они ищут четырех жителей деревни, которые пропали без вести, говорится в заявлении.

В соседнем районе Центральный Тапанули оползни обрушились на несколько домов, в результате чего погибла семья из четырех человек, а почти 2000 домов и зданий оказались затоплены.

Спасатели обнаружили еще семь тел в районе Южный Тапанули после наводнений и оползней, которые вырвали с корнем деревья и заставили более 2800 жителей укрыться во временных убежищах.

Абдул Мухари, представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщил, что еще 58 человек получили ранения.

По его словам, оползни также затронули 50 домов в районе Северный Тапанули и разрушили как минимум два главных моста в этом районе.

На видео, опубликованных в социальных сетях, видно, как вода льется с крыш, когда жители в панике спасаются бегством.

В некоторых районах внезапные наводнения резко усилились, превратив улицы в бурные потоки, несущие стволы деревьев и мусор.

Начальник полиции Сиболги Эдди Инганта сообщил, что были созданы временные убежища, и власти призвали жителей зон повышенного риска немедленно эвакуироваться, предупредив, что продолжающиеся дожди могут спровоцировать новые оползни.

"Плохая погода и оползни затруднили спасательную операцию", — сказал господин Инганта, добавив, что доступ к пострадавшим оставался ограниченным, поскольку спасатели боролись с суровыми условиями.

Добавим

Стихийные бедствия во вторник произошли в тот же день, когда агентство по ликвидации последствий стихийного бедствия объявило об официальном завершении спасательных работ в двух районах Явы, наиболее населенного острова Индонезии, после 10 дней работы.

Более 1000 спасателей было направлено на поиски людей, погребенных под оползнями, вызванными ливнями, в результате которых погибли 38 человек в районах Чилакап и Банджармегара в Центральной Яве.

По меньшей мере два человека в Чилакапе и 11 в Банджармегаре на момент завершения спасательных работ все еще считались пропавшими без вести, поскольку нестабильный грунт, плохая погода, а также глубина и объемы захоронения отходов представляли серьезную угрозу безопасности жителей и спасателей, сообщило агентство.

Сильные сезонные дожди примерно с октября по март часто вызывают наводнения и оползни в Индонезии — архипелаге из более чем 17 000 островов, включая Суматру, — где миллионы людей живут в горных районах или вблизи плодородных пойм.

