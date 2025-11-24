Более 11 тысяч человек пострадали от наводнений в семи штатах Малайзии
Сильные ливни и наводнения охватили семь штатов Малайзии, пострадали более 11 тысяч человек. Больше всего пострадал Келантан, где открыто 60 временных центров для эвакуированных.
Более 11 000 человек в семи штатах Малайзии пострадали в результате наводнения, вызванного проливными дождями. Об этом 24 ноября сообщило Национальное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, передает УНН со ссылкой на информагентство Reuters.
В ведомстве сообщили, что по состоянию на 6:00 утра подтопления затронули 11 009 человек из 3 839 семей в Кедахе, Келантане, Пенанге, Пераке, Перлисе, Теренггану и Селангоре.
Больше всего пострадал северо-восточный штат Келантан, граничащий с Таиландом: число пострадавших составляет 8 228 человек
Отмечается, что информации о погибших пока нет.
В пострадавших штатах открыто шестьдесят временных приютов для размещения людей, потерявших жилье из-за наводнений.
