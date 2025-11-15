Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии

Сильная непогода, вызванная штормом "Клаудия", привела к гибели трех человек и ранению десятков других в Португалии. Тем временем в Великобритании спасатели организовывали эвакуацию из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Португалия и часть соседней Испании уже несколько дней страдают от экстремальных погодных условий, вызванных штормом "Клаудия", который в субботу достиг также части Британии и Ирландии.

Спасатели обнаружили тела пожилой супружеской пары в их затопленном доме в Фернан-Ферру, по ту сторону реки Тежу от Лиссабона, в четверг. Они, вероятно, спали и не смогли выбраться, когда уровень воды поднялся ночью.

В субботу на юге Португалии, в Албуфейре, произошел торнадо, сообщили службы чрезвычайных ситуаций.

На опубликованных в сети видео, снятых издалека, видно, как торнадо повреждает и разрушает дома на колесах в кемпинге. Региональный руководитель гражданской защиты Витор Ваш Пинту сообщил, что погибла 85-летняя гражданка Великобритании.

Поблизости в отеле пострадали 28 человек, двое из них находятся в больнице с тяжелыми травмами, добавил он.

В заявлении в субботу президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил "солидарность с семьей погибшей" в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Португальская метеорологическая служба IPMA объявила янтарный уровень опасности — второй по серьезности — для всего региона Алгарве и округов Бежа и Сетубал.

Шторм "Клаудия" вызвал наводнения в Уэльсе и Англии

В Великобритании сильные наводнения охватили город Монмут и прилегающие районы на юго-востоке Уэльса в субботу.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные операции, эвакуации и проверки состояния населения.

"Шторм "Клаудия" вызвал значительные наводнения в некоторых частях Уэльса в течение ночи, которые и в дальнейшем влияют на дома, бизнес, транспорт и энергетическую инфраструктуру", — заявил представитель правительства Уэльса.

Аэросъемка показала масштабные подтопления в Монмуте: вода затопила центр города и жилые районы после того, как поблизости прорвало речные берега ночью.

Организация Natural Resources Wales выдала 11 предупреждений о наводнении, четыре из которых являются серьезными, а также 17 оповещений об угрозе подтопления.

В Англии, по последнему обновлению Агентства по охране окружающей среды, действовали 49 предупреждений о наводнении и 134 оповещения.

