15 ноября, 13:07
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии

Киев • УНН

 • 730 просмотра

Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии, где пожилая пара погибла от наводнения, а 85-летняя британка стала жертвой торнадо. В Великобритании шторм вызвал масштабные наводнения в Уэльсе и Англии, что привело к эвакуации и значительным разрушениям.

Шторм «Клаудия» унес жизни трех человек в Португалии и вызвал наводнения в Британии

Сильная непогода, вызванная штормом "Клаудия", привела к гибели трех человек и ранению десятков других в Португалии. Тем временем в Великобритании спасатели организовывали эвакуацию из-за сильных наводнений в Уэльсе и Англии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Португалия и часть соседней Испании уже несколько дней страдают от экстремальных погодных условий, вызванных штормом "Клаудия", который в субботу достиг также части Британии и Ирландии.

Спасатели обнаружили тела пожилой супружеской пары в их затопленном доме в Фернан-Ферру, по ту сторону реки Тежу от Лиссабона, в четверг. Они, вероятно, спали и не смогли выбраться, когда уровень воды поднялся ночью.

В субботу на юге Португалии, в Албуфейре, произошел торнадо, сообщили службы чрезвычайных ситуаций.

На опубликованных в сети видео, снятых издалека, видно, как торнадо повреждает и разрушает дома на колесах в кемпинге. Региональный руководитель гражданской защиты Витор Ваш Пинту сообщил, что погибла 85-летняя гражданка Великобритании.

Поблизости в отеле пострадали 28 человек, двое из них находятся в больнице с тяжелыми травмами, добавил он.

В заявлении в субботу президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил "солидарность с семьей погибшей" в Албуфейре и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Шторм "Клаудия" обрушился на Европу: в нескольких странах объявлено желтое предупреждение из-за сильных дождей и наводнений13.11.25, 16:38 • 3316 просмотров

Португальская метеорологическая служба IPMA объявила янтарный уровень опасности — второй по серьезности — для всего региона Алгарве и округов Бежа и Сетубал.

Шторм "Клаудия" вызвал наводнения в Уэльсе и Англии

В Великобритании сильные наводнения охватили город Монмут и прилегающие районы на юго-востоке Уэльса в субботу.

Пожарно-спасательная служба Южного Уэльса сообщила, что проводит спасательные операции, эвакуации и проверки состояния населения.

"Шторм "Клаудия" вызвал значительные наводнения в некоторых частях Уэльса в течение ночи, которые и в дальнейшем влияют на дома, бизнес, транспорт и энергетическую инфраструктуру", — заявил представитель правительства Уэльса.

Аэросъемка показала масштабные подтопления в Монмуте: вода затопила центр города и жилые районы после того, как поблизости прорвало речные берега ночью.

Организация Natural Resources Wales выдала 11 предупреждений о наводнении, четыре из которых являются серьезными, а также 17 оповещений об угрозе подтопления.

В Англии, по последнему обновлению Агентства по охране окружающей среды, действовали 49 предупреждений о наводнении и 134 оповещения.

Оползень в Индонезии унес жизни 6 человек в Центральной Яве, 17 пропали без вести, сообщают государственные СМИ15.11.25, 12:15 • 2566 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Энергетика
Электроэнергия
Республика Ирландия
Марселу Ребелу де Соуза
Уэльс
Англия
Великобритания
Испания
Португалия
Лиссабон