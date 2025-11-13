Шторм "Клаудия" обрушился на Европу: в нескольких странах объявлено желтое предупреждение из-за сильных дождей и наводнений
Киев • УНН
На несколько европейских стран обрушился шторм "Клаудия". В Португалии и Испании он уже вызвал сильные дожди и наводнения. В дальнейшем шторм угрожает Великобритании и Ирландии, где объявили желтый уровень опасности.
В Великобритании, Португалии и Испании объявлены желтые предупреждения об опасной погоде из-за шторма "Клаудия". Синоптики прогнозируют сильные дожди, наводнения, перебои в движении транспорта и возможные отключения электроэнергии. Сильнее всего непогода затронет юг и центр Англии, Уэльс и Мидлендс. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.
Детали
Шторм "Клаудия", который уже вызвал непогоду в Португалии, Испании и на Канарских островах, в пятницу накроет часть Великобритании. По прогнозам Метеорологического бюро, с полудня и до конца дня ожидаются сильные осадки, местами до 150 мм в сутки, что соответствует месячной норме.
Шторм Клаудия принесет очень сильные дожди на большую часть центральной и южной Англии и Уэльса с пятницы по субботу. Этот дождь будет медленным, и в некоторых районах в течение 24 часов может выпасть до месячной нормы осадков
– заявил главный метеоролог Метеорологического бюро Мэтью Ленерт.
По данным Sky Weather, наибольшее количество осадков ожидается в восточном Уэльсе и центральной Англии – от 80 до 150 мм, тогда как южные регионы страны могут избежать худшего.
Помимо проливных дождей, прогнозируются мощные восточные ветры с порывами до 70 миль/час в северо-западных районах Англии и Уэльса. Из-за непогоды возможны оползни, затопление дорог, отмена рейсов и перебои с электроснабжением.
Ирландская метеослужба Met Éireann также выпустила предупреждение о сильных осадках на юго-востоке страны, которые продлятся в течение выходных.
