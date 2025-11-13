Шторм "Клаудія" обрушився на Європу: у кількох країнах оголошено жовте попередження через сильні дощі та повені
Київ • УНН
На кілька європейських країн обрушився шторм "Клаудія". У Португалії та Іспанії він вже спричинив сильні дощі та повені. Надалі шторм загрожує Великій Британії та Ірландії, де оголосили жовтий рівень небезпеки.
У Великій Британії, Португалії та Іспанії оголошено жовті попередження про небезпечну погоду через шторм "Клаудія". Синоптики прогнозують сильні дощі, повені, перебої в русі транспорту й можливі відключення електроенергії. Найсильніше негода зачепить південь та центр Англії, Уельс і Мідлендс. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
Деталі
Шторм "Клаудія", який вже спричинив негоду в Португалії, Іспанії та на Канарських островах, у п’ятницю накриє частину Великої Британії. За прогнозами Метеорологічного бюро, з полудня і до кінця дня очікуються сильні опади, місцями до 150 мм за добу, що відповідає місячній нормі.
Шторм Клаудія принесе дуже сильні дощі на велику частину центральної та південної Англії та Уельсу з п’ятниці до суботи. Цей дощ стане повільним, і в деяких районах протягом 24 годин може випасти до місячної норми опадів
За даними Sky Weather, найбільша кількість опадів очікується у східному Уельсі та центральній Англії – від 80 до 150 мм, тоді як південні регіони країни можуть уникнути найгіршого.
Окрім проливних дощів, прогнозуються потужні східні вітри з поривами до 70 миль/год у північно-західних районах Англії та Уельсу. Через негоду можливі зсуви, затоплення доріг, скасування рейсів і перебої з електропостачанням.
Ірландська метеослужба Met Éireann також видала попередження про сильні опади на південному сході країни, які триватимуть протягом вихідних.
