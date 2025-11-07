Тайфун Калмаегі збільшив кількість жертв у В'єтнамі: влада країни попередила про продовження сильних дощів
Київ • УНН
Кількість загиблих від тайфуну Калмаегі у В'єтнамі зросла на п'ять осіб, тоді як на Філіппінах шторм забрав життя щонайменше 188 людей. Тайфун спричинив руйнування та перебої з електропостачанням у центральному В'єтнамі, де очікуються подальші повені та зсуви.
Внаслідок тайфуну Калмаегі у В'єтнамі число загиблих збільшилось на п'ятеро людей. До того шторм пройшов через Філіппіни, де загинуло щонайменше 188 людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Тайфун обрушився на центральну частину В'єтнаму пізно в четвер, 6 листопада, вириваючи дерева з корінням, пошкоджуючи будинки та спричиняючи перебої з електропостачанням. Потім він ослаб, рухаючись углиб країни.
Влада В'єтнаму попередила про продовження сильних дощів до 200 міліметрів у центральних провінціях від Тхань Хоа до Куанг Трі і заявила, що підвищення рівня річок від Хюе до Дак Лак може спричинити повені та зсуви.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок урагану Калмаегі у В'єтнамі загинуло щонайменше 114 людей. Понад 260 тисяч військовослужбовців були приведені до стану готовності до рятувальних робіт, оскільки вітер швидкістю до 149 км/год обрушився на узбережжя країни.