Тайфун Калмаеги увеличил число жертв во Вьетнаме: власти страны предупредили о продолжении сильных дождей
Киев • УНН
Число погибших от тайфуна Калмаеги во Вьетнаме возросло на пять человек, тогда как на Филиппинах шторм унес жизни по меньшей мере 188 человек. Тайфун вызвал разрушения и перебои с электроснабжением в центральном Вьетнаме, где ожидаются дальнейшие наводнения и оползни.
В результате тайфуна Калмаеги во Вьетнаме число погибших увеличилось на пять человек. До этого шторм прошел через Филиппины, где погибло по меньшей мере 188 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Тайфун обрушился на центральную часть Вьетнама поздно в четверг, 6 ноября, вырывая деревья с корнями, повреждая дома и вызывая перебои с электроснабжением. Затем он ослаб, двигаясь вглубь страны.
Власти Вьетнама предупредили о продолжении сильных дождей до 200 миллиметров в центральных провинциях от Тхань Хоа до Куанг Чи и заявили, что повышение уровня рек от Хюэ до Дак Лак может вызвать наводнения и оползни.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в результате урагана Калмаеги во Вьетнаме погибло по меньшей мере 114 человек. Более 260 тысяч военнослужащих были приведены в состояние готовности к спасательным работам, поскольку ветер скоростью до 149 км/ч обрушился на побережье страны.