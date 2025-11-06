В’єтнам готовий розгорнути понад 260 тисяч військових для проведення рятувальних робіт під час тайфуну

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 24668 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 34893 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 24269 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 24564 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49767 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 34672 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 37739 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50036 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06 • 38999 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 32763 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Кінбурнська коса зруйнована: екологи та військові повідомляють про катастрофічні наслідки 6 листопада, 09:24 • 19148 перегляди
У Києві розслідують зникнення начальника відділення поліції та арештованих коштів 6 листопада, 09:36 • 17510 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30794 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28375 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18853 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
14:11 • 24656 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 18902 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 28424 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 30843 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 49758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петр Павел
Ільхам Алієв
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 26173 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 26517 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 28341 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 44767 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 48823 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Boeing 737 MAX
Saab JAS 39 Gripen
Гриби

В’єтнам готовий розгорнути понад 260 тисяч військових для проведення рятувальних робіт під час тайфуну

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

Тайфун Калмаегі обрушився на В'єтнам, забравши життя щонайменше 114 людей та затопивши міста на Філіппінах. Понад 260 тисяч військовослужбовців готові до рятувальних робіт, оскільки вітер сягає 149 км/год.

В’єтнам готовий розгорнути понад 260 тисяч військових для проведення рятувальних робіт під час тайфуну

У четвер тайфун Калмаегі обрушився на В'єтнам, внаслідок чого загинуло щонайменше 114 людей, а також були затоплені цілі міста на Філіппінах. Наразі понад 260 тисяч військовослужбовців перебувають у стані готовності до рятувальних робіт, оскільки вітер швидкістю до 149 км/год обрушився на узбережжя країни, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Уряд попередив, що шість аеропортів країни були змушені закритися, і очікується, що постраждають сотні рейсів. Країна, яка вже боролася з рекордними дощами та повенями, зараз стикається з одним із найсильніших тайфунів в Азії цього року.

Міністерство навколишнього середовища країни заявило в четвер, що "шторм знаходиться на суші, в провінціях Дак Лак та Гіа Лай". Національна синоптична служба В'єтнаму повідомляє, що сотні населених пунктів у семи містах та провінціях перебувають під загрозою затоплення та зсувів протягом наступних шести годин.

З кількох провінцій вже надійшли повідомлення про пошкодження, зокрема про зірвані дахи будинків, розбиті скляні панелі в готелях та вирвані з корінням або зламані дерева вздовж міських вулиць та сільських доріг потужними поривами вітру. У районі Куй Нон дерева впали на головні дороги, а вікна в готелях розбиті.

Тайфун досяг берегів В'єтнаму о 19:29 за місцевим часом (12:29 за Гринвічем). Приблизно через 30 хвилин сотні мешканців двох комун провінції Даклак звернулися по допомогу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Багато людей повідомили, що їхні будинки обвалилися або були затоплені, тоді як сильні вітри та зливові дощі продовжують обрушуватися на цей район. Провінція Даклак розташована приблизно за 350 км на північний схід від Хошиміна.

Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей і спричинив повені04.11.25, 21:02 • 3322 перегляди

За даними метеорологічного бюро В'єтнаму, тайфун може генерувати хвилі до 8 м на Південнокитайському морі. Зображення показує шлях тайфуну, який обрушився на В'єтнам о 12:29 (GMT) 6 листопада.

В'єтнамські збройні сили розгорнули понад 260 000 солдатів та особового складу, а також понад 6700 транспортних засобів та одиниць техніки, включаючи шість літаків, для допомоги у ліквідації наслідків шторму.

У середу вранці репортер інформаційного агентства AFP бачив, як чиновники стукали у двері будинків у прибережних громадах та попереджали людей про евакуацію.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь провів онлайн-зустріч, щоб керувати реагуванням на надзвичайні ситуації.

Ми повинні дістатися до ізольованих районів та забезпечити людей їжею, питною водою та предметами першої потреби. Ніхто не повинен залишатися голодним чи холодним

- цитують його слова.

Доповнення

За даними Геологічної служби США, минулої доби узбережжя Індонезії постраждало від чотирьох землетрусів. Сила цих землетрусів коливалася від 4,7 до 5,9 балів, що вважається сильним землетрусом, здатним завдати значних руйнувань.

Павло Зінченко

Новини СвітуПогода та довкілля
Техніка
В'єтнам
Індонезія
Південнокитайське море
Філіппіни