В’єтнам готовий розгорнути понад 260 тисяч військових для проведення рятувальних робіт під час тайфуну

У четвер тайфун Калмаегі обрушився на В'єтнам, внаслідок чого загинуло щонайменше 114 людей, а також були затоплені цілі міста на Філіппінах. Наразі понад 260 тисяч військовослужбовців перебувають у стані готовності до рятувальних робіт, оскільки вітер швидкістю до 149 км/год обрушився на узбережжя країни, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Уряд попередив, що шість аеропортів країни були змушені закритися, і очікується, що постраждають сотні рейсів. Країна, яка вже боролася з рекордними дощами та повенями, зараз стикається з одним із найсильніших тайфунів в Азії цього року.

Міністерство навколишнього середовища країни заявило в четвер, що "шторм знаходиться на суші, в провінціях Дак Лак та Гіа Лай". Національна синоптична служба В'єтнаму повідомляє, що сотні населених пунктів у семи містах та провінціях перебувають під загрозою затоплення та зсувів протягом наступних шести годин.

З кількох провінцій вже надійшли повідомлення про пошкодження, зокрема про зірвані дахи будинків, розбиті скляні панелі в готелях та вирвані з корінням або зламані дерева вздовж міських вулиць та сільських доріг потужними поривами вітру. У районі Куй Нон дерева впали на головні дороги, а вікна в готелях розбиті.

Тайфун досяг берегів В'єтнаму о 19:29 за місцевим часом (12:29 за Гринвічем). Приблизно через 30 хвилин сотні мешканців двох комун провінції Даклак звернулися по допомогу, повідомляють місцеві ЗМІ.

Багато людей повідомили, що їхні будинки обвалилися або були затоплені, тоді як сильні вітри та зливові дощі продовжують обрушуватися на цей район. Провінція Даклак розташована приблизно за 350 км на північний схід від Хошиміна.

Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей і спричинив повені

За даними метеорологічного бюро В'єтнаму, тайфун може генерувати хвилі до 8 м на Південнокитайському морі. Зображення показує шлях тайфуну, який обрушився на В'єтнам о 12:29 (GMT) 6 листопада.

В'єтнамські збройні сили розгорнули понад 260 000 солдатів та особового складу, а також понад 6700 транспортних засобів та одиниць техніки, включаючи шість літаків, для допомоги у ліквідації наслідків шторму.

У середу вранці репортер інформаційного агентства AFP бачив, як чиновники стукали у двері будинків у прибережних громадах та попереджали людей про евакуацію.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, прем'єр-міністр В'єтнаму Фам Мінь Чінь провів онлайн-зустріч, щоб керувати реагуванням на надзвичайні ситуації.

Ми повинні дістатися до ізольованих районів та забезпечити людей їжею, питною водою та предметами першої потреби. Ніхто не повинен залишатися голодним чи холодним - цитують його слова.

Доповнення

За даними Геологічної служби США, минулої доби узбережжя Індонезії постраждало від чотирьох землетрусів. Сила цих землетрусів коливалася від 4,7 до 5,9 балів, що вважається сильним землетрусом, здатним завдати значних руйнувань.