Вьетнам готов развернуть более 260 тысяч военных для проведения спасательных работ во время тайфуна

Эксклюзив
14:11 • 23506 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 32976 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
6 ноября, 12:10 • 23465 просмотра
Украину накроет антициклон 7 ноября: синоптик прогнозирует сухую и теплую погоду
6 ноября, 11:26 • 23816 просмотра
Зеленский подписал новые санкции против рф и анонсировал очередные решения СНБО: чего касается
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48870 просмотра
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
6 ноября, 07:22 • 34486 просмотра
россия снова атаковала железную дорогу в Украине: поезда на востоке меняют маршруты и задерживаются
5 ноября, 21:56 • 37580 просмотра
путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
5 ноября, 20:20 • 49982 просмотра
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
5 ноября, 17:06 • 38968 просмотра
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
5 ноября, 15:51 • 32724 просмотра
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Эксклюзивы
Кинбурнская коса разрушена: экологи и военные сообщают о катастрофических последствиях
6 ноября, 09:24
В Киеве расследуют исчезновение начальника отделения полиции и арестованных средств
6 ноября, 09:36
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам
6 ноября, 09:50
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
6 ноября, 10:56
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
13:00
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
14:11 • 23488 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов
13:00
Как правильно стирать зимние куртки: советы для пуховых, шерстяных и синтетических моделей
6 ноября, 10:56
Оффшорные схемы: как компания с российским следом AAL Group Ltd легализовалась в ОАЭ и получила доступ к украинским вертолетам
6 ноября, 09:50
Помощь в размере 50 тысяч гривен не повысит желание иметь детей: демограф объяснила, в чем проблема
Эксклюзив
6 ноября, 08:00 • 48856 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Ульф Кристерссон
Дмитрий Кулеба
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Германия
Днепр
Меган Маркл возвращается к актерской деятельности спустя восемь лет после ухода из Голливуда
6 ноября, 07:34
Ким Кардашьян обвиняет ChatGPT в своих проваленных экзаменах на адвоката
5 ноября, 15:25
Звезда «Мстителей» Себастиан Стэн говорит, что киновселенная Marvel сформировала его как актера
5 ноября, 14:19
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне
5 ноября, 08:51
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
4 ноября, 16:38
Вьетнам готов развернуть более 260 тысяч военных для проведения спасательных работ во время тайфуна

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Тайфун Калмаэги обрушился на Вьетнам, унеся жизни по меньшей мере 114 человек и затопив города на Филиппинах. Более 260 тысяч военнослужащих готовы к спасательным работам, поскольку ветер достигает 149 км/ч.

Вьетнам готов развернуть более 260 тысяч военных для проведения спасательных работ во время тайфуна

В четверг тайфун Калмаеги обрушился на Вьетнам, в результате чего погибли по меньшей мере 114 человек, а также были затоплены целые города на Филиппинах. Сейчас более 260 тысяч военнослужащих находятся в состоянии готовности к спасательным работам, поскольку ветер скоростью до 149 км/ч обрушился на побережье страны, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Правительство предупредило, что шесть аэропортов страны были вынуждены закрыться, и ожидается, что пострадают сотни рейсов. Страна, которая уже боролась с рекордными дождями и наводнениями, сейчас сталкивается с одним из самых сильных тайфунов в Азии в этом году.

Министерство окружающей среды страны заявило в четверг, что "шторм находится на суше, в провинциях Дак Лак и Гиа Лай". Национальная синоптическая служба Вьетнама сообщает, что сотни населенных пунктов в семи городах и провинциях находятся под угрозой затопления и оползней в течение следующих шести часов.

Из нескольких провинций уже поступили сообщения о повреждениях, в частности о сорванных крышах домов, разбитых стеклянных панелях в отелях и вырванных с корнем или сломанных деревьях вдоль городских улиц и сельских дорог мощными порывами ветра. В районе Куй Нон деревья упали на главные дороги, а окна в отелях разбиты.

Тайфун достиг берегов Вьетнама в 19:29 по местному времени (12:29 по Гринвичу). Примерно через 30 минут сотни жителей двух коммун провинции Даклак обратились за помощью, сообщают местные СМИ.

Многие люди сообщили, что их дома обрушились или были затоплены, тогда как сильные ветры и ливневые дожди продолжают обрушиваться на этот район. Провинция Даклак расположена примерно в 350 км к северо-востоку от Хошимина.

Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения04.11.25, 21:02 • 3322 просмотра

По данным метеорологического бюро Вьетнама, тайфун может генерировать волны до 8 м в Южно-Китайском море. Изображение показывает путь тайфуна, который обрушился на Вьетнам в 12:29 (GMT) 6 ноября.

Вьетнамские вооруженные силы развернули более 260 000 солдат и личного состава, а также более 6700 транспортных средств и единиц техники, включая шесть самолетов, для помощи в ликвидации последствий шторма.

В среду утром репортер информационного агентства AFP видел, как чиновники стучали в двери домов в прибрежных общинах и предупреждали людей об эвакуации.

По сообщениям местных СМИ, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел онлайн-встречу, чтобы руководить реагированием на чрезвычайные ситуации.

Мы должны добраться до изолированных районов и обеспечить людей едой, питьевой водой и предметами первой необходимости. Никто не должен оставаться голодным или холодным

- цитируют его слова.

Дополнение

По данным Геологической службы США, за прошедшие сутки побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений. Сила этих землетрясений колебалась от 4,7 до 5,9 баллов, что считается сильным землетрясением, способным нанести значительные разрушения.

Павел Зинченко

Новости МираПогода и окружающая среда
