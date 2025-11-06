Вьетнам готов развернуть более 260 тысяч военных для проведения спасательных работ во время тайфуна

В четверг тайфун Калмаеги обрушился на Вьетнам, в результате чего погибли по меньшей мере 114 человек, а также были затоплены целые города на Филиппинах. Сейчас более 260 тысяч военнослужащих находятся в состоянии готовности к спасательным работам, поскольку ветер скоростью до 149 км/ч обрушился на побережье страны, пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Правительство предупредило, что шесть аэропортов страны были вынуждены закрыться, и ожидается, что пострадают сотни рейсов. Страна, которая уже боролась с рекордными дождями и наводнениями, сейчас сталкивается с одним из самых сильных тайфунов в Азии в этом году.

Министерство окружающей среды страны заявило в четверг, что "шторм находится на суше, в провинциях Дак Лак и Гиа Лай". Национальная синоптическая служба Вьетнама сообщает, что сотни населенных пунктов в семи городах и провинциях находятся под угрозой затопления и оползней в течение следующих шести часов.

Из нескольких провинций уже поступили сообщения о повреждениях, в частности о сорванных крышах домов, разбитых стеклянных панелях в отелях и вырванных с корнем или сломанных деревьях вдоль городских улиц и сельских дорог мощными порывами ветра. В районе Куй Нон деревья упали на главные дороги, а окна в отелях разбиты.

Тайфун достиг берегов Вьетнама в 19:29 по местному времени (12:29 по Гринвичу). Примерно через 30 минут сотни жителей двух коммун провинции Даклак обратились за помощью, сообщают местные СМИ.

Многие люди сообщили, что их дома обрушились или были затоплены, тогда как сильные ветры и ливневые дожди продолжают обрушиваться на этот район. Провинция Даклак расположена примерно в 350 км к северо-востоку от Хошимина.

Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения

По данным метеорологического бюро Вьетнама, тайфун может генерировать волны до 8 м в Южно-Китайском море. Изображение показывает путь тайфуна, который обрушился на Вьетнам в 12:29 (GMT) 6 ноября.

Вьетнамские вооруженные силы развернули более 260 000 солдат и личного состава, а также более 6700 транспортных средств и единиц техники, включая шесть самолетов, для помощи в ликвидации последствий шторма.

В среду утром репортер информационного агентства AFP видел, как чиновники стучали в двери домов в прибрежных общинах и предупреждали людей об эвакуации.

По сообщениям местных СМИ, премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь провел онлайн-встречу, чтобы руководить реагированием на чрезвычайные ситуации.

Мы должны добраться до изолированных районов и обеспечить людей едой, питьевой водой и предметами первой необходимости. Никто не должен оставаться голодным или холодным - цитируют его слова.

Дополнение

По данным Геологической службы США, за прошедшие сутки побережье Индонезии пострадало от четырех землетрясений. Сила этих землетрясений колебалась от 4,7 до 5,9 баллов, что считается сильным землетрясением, способным нанести значительные разрушения.