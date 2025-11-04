Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения

В центральной части Филиппин в понедельник пронесся мощный тайфун, унесший жизни по меньшей мере двух человек и заставивший десятки тысяч жителей покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

После выхода тайфуна из Тихого океана ночью в нескольких районах произошли внезапные наводнения. В двух деревнях люди оказались заблокированными на крышах домов, а автомобили были затоплены. Из-за непогоды десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из опасных районов. По данным AP, видео последствий тайфуна сняла журналистка Жаклин Эрнандес.

Тайфун принес значительные разрушения в центральную часть Филиппин. Спасатели продолжают помогать людям, оказавшимся в ловушке из-за наводнений, и оценивают масштабы ущерба.

В Индии ливень вызвал внезапное наводнение в деревне Дхарали, округ Уттаркаши. Погибли пять человек, десятки пропали без вести, дома смыты водой.