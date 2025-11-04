ukenru
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Мощный тайфун в центральной части Филиппин унес жизни по меньшей мере двух человек, вынудив десятки тысяч жителей покинуть свои дома. Стихия вызвала внезапные наводнения, заблокировав людей на крышах и затопив автомобили.

Тайфун на Филиппинах унес жизни двух человек и вызвал наводнения

В центральной части Филиппин в понедельник пронесся мощный тайфун, унесший жизни по меньшей мере двух человек и заставивший десятки тысяч жителей покинуть свои дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР

Детали

После выхода тайфуна из Тихого океана ночью в нескольких районах произошли внезапные наводнения. В двух деревнях люди оказались заблокированными на крышах домов, а автомобили были затоплены. Из-за непогоды десятки тысяч людей были вынуждены эвакуироваться из опасных районов. По данным AP, видео последствий тайфуна сняла журналистка Жаклин Эрнандес.

Тайфун принес значительные разрушения в центральную часть Филиппин. Спасатели продолжают помогать людям, оказавшимся в ловушке из-за наводнений, и оценивают масштабы ущерба.

Напомним

В Индии ливень вызвал внезапное наводнение в деревне Дхарали, округ Уттаркаши. Погибли пять человек, десятки пропали без вести, дома смыты водой.

Алла Киосак

Новости МираПогода и окружающая среда
Ураган в США
Филиппины
Индия