"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на соотечественников, погибших, защищая Украину в войне с российскими агрессорами. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает УНН.

Отвечая на вопрос, Трамп заявил: "это позор, что они погибли в чужой стране". Данный вопрос президенту США задал корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Миша Комадовский: он заявил, что почти 100 граждан США погибли в Украине.

Слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой позор. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень грустно, что такое произошло