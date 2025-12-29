"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине

$41.930.00
01:10 • 3038 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
22:38 • 10578 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
22:22 • 12084 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 13215 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 26413 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 38112 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00 • 30038 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38 • 37644 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 43153 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 51431 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
Популярные новости
Пресса приглашается: Трамп заявил, что встреча с Зеленским состоится в обеденном зале Mar-a-Lago28 декабря, 17:20 • 9494 просмотра
Активисты с украинскими флагами собрались на мосту к Мар-а-Лаго перед встречей Зеленского и ТрампаVideo28 декабря, 17:45 • 6594 просмотра
Трамп угощает украинскую делегацию стейками и кокосовыми креветками - СМИ28 декабря, 20:15 • 6360 просмотра
Трамп обвинил ООН в бездействии по российско-украинской войнеPhoto21:53 • 10198 просмотра
Отключения света 29 декабря: ДТЭК опубликовал графики для двух областей и КиеваVideo23:08 • 6580 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 30305 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 91735 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 143588 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 69550 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 99868 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 19878 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 30596 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 91734 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 32237 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 31460 просмотра
"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине

Киев • УНН

 • 1742 просмотра

Президент США заявил, что эти американцы погибли "на чужой войне" и что ему "стыдно".

"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине

Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на соотечественников, погибших, защищая Украину в войне с российскими агрессорами. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает УНН.

Детали

Отвечая на вопрос, Трамп заявил: "это позор, что они погибли в чужой стране". Данный вопрос президенту США задал корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Миша Комадовский: он заявил, что почти 100 граждан США погибли в Украине.

Слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой позор. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень грустно, что такое произошло

 - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что после обсуждений пунктов мирного плана стороны "очень приблизились" к результату. По его словам, встреча была "замечательной", а обсуждение - содержательным.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Немецкая волна
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина