"Какой позор": Трамп резко отреагировал на соотечественников, погибших на войне в Украине
Киев • УНН
Президент США заявил, что эти американцы погибли "на чужой войне" и что ему "стыдно".
Президент США Дональд Трамп негативно отреагировал на соотечественников, погибших, защищая Украину в войне с российскими агрессорами. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает УНН.
Детали
Отвечая на вопрос, Трамп заявил: "это позор, что они погибли в чужой стране". Данный вопрос президенту США задал корреспондент Deutsche Welle в Вашингтоне Миша Комадовский: он заявил, что почти 100 граждан США погибли в Украине.
Слушайте, сообщение настолько очевидно. Какой позор. Они погибли в чужой стране. Некоторые из них были известными людьми. Но очень грустно, что такое произошло
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что после обсуждений пунктов мирного плана стороны "очень приблизились" к результату. По его словам, встреча была "замечательной", а обсуждение - содержательным.