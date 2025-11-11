Тайфун Фунг-вонг, спричинивши загибель 18 людей на Філіппінах, наблизився до Тайваню: оголошена масова евакуація
Київ • УНН
Тайфун Фунг-вонг призвів до загибелі 18 людей, повеней та зсувів на Філіппінах, змусивши евакуюватися понад 1,4 мільйона осіб. Наразі стихія, що ослабла, наближається до Тайваню, де вже евакуювали понад 3300 осіб.
Тайфун Фунг-вонг спричинив щонайменше 18 смертей, повені, зсуви та відключення електроенергії на території північно-західних Філіппін і наразі наближується до Тайваню, де вже проходить масштабна евакуаціяз небезпечних районів. Передає УНН із посиланням на Associated Press.
Деталі
Фунг-Вонг був класифікований як тайфун, але втрачає інтенсивність, наближаючись до Тайваню. До цього стихія призвела до масштабних наслідків на території Філіппін. Минулої доби підтверджено загибель 18 людей.
Супертайфун з максимальною стійкою швидкістю вітру 185 км/год (115 миль/год) пронісся територією провінції Аурора, спричинив повені та зсуви, відключив електроенергію також у інших провінціях країни, змусивши понад 1,4 мільйона людей евакуюватися.
Понад 1,4 мільйона людей переїхали до аварійних притулків або будинків родичів до того, як тайфун обрушився на сушу, а близько 240 000 залишалися в евакуаційних центрах у вівторок.
За даними Управління цивільної оборони Філіппін, сильний вітер та дощ затопили щонайменше 132 північні села, включаючи одне, де деякі мешканці опинилися в пастці на дахах, оскільки рівень паводкової води швидко піднявся.
Понад 4100 будинків було пошкоджено.
Метеорологічне агентство Тайваню попереджало, що станом на 11 листопада шторм ослаб та мав максимальну постійну швидкість вітру до 108 км/год (67 миль/год), а також пориви до 137 км/год (85 миль/год).
Тайвань евакуював понад 3300 осіб із вразливих районів і закрив школи та офіси у вівторок.
Ідеться про евакуацію з чотирьох повітів і міст, де повінь, спричинена тайфуном у вересні, спричинила переповнення бар'єрного озера.
У вівторок школи та офіси були закриті в повітах Хуалянь та Ілань, також небезпека охоплює південні та південно-західні райони, включаючи Гаосюн, повіт Піндун, Тайнань і Тайдун.
Нагадаємо
Тропічний тайфун Фунг-вонг посилився до "супертайфуну" спричинивши двоє смертей на Філппінах, а також затоплення та руйнування. З ранку 10 листопада стало відомо, що тайфун рухатиметься в напрямку Тайваню, слабшаючи.
