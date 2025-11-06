Тайфун "Калмегі" забрав життя 114 людей на Філіппінах, шторм набирає силу на шляху до В'єтнаму

ukenru
08:00
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
07:22
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 17:06
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
5 листопада, 15:51
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
5 листопада, 15:03
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 13:23
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
Графіки відключень електроенергії
Польща планує збільшити імпорт американського СПГ для подальших поставок в Україну та Словаччину
5 листопада, 22:43
Європейці масово відмовляються від алкоголю через смак і здоров'я
5 листопада, 22:57
У фінській школі українську ученицю змусили співати "Калинку"
6 листопада, 01:33
Вчені з Університету Кельна виявили "багатообіцяюче" антитіло проти ВІЛ
02:50
Британська армія оголосила про першу поставку бронемашин Ajax - із запізненням на вісім років
03:32
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
08:00
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
5 листопада, 15:03
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 13:23
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та поради
5 листопада, 11:38
Коли та як обрізати малину на зиму: поради
5 листопада, 11:10
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з Голлівуду
07:34
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвоката
5 листопада, 15:25
Зірка "Месників" Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора
5 листопада, 14:19
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі
5 листопада, 08:51
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
4 листопада, 16:38
Тайфун "Калмегі" забрав життя 114 людей на Філіппінах, шторм набирає силу на шляху до В'єтнаму

Київ • УНН

 • 706 перегляди

Кількість загиблих на Філіппінах від тайфуну "Калмегі" зросла до 114, ще 127 людей зникли безвісти. Шторм, що спустошив центральні регіони країни, відновив силу та прямує до В'єтнаму.

Тайфун "Калмегі" забрав життя 114 людей на Філіппінах, шторм набирає силу на шляху до В'єтнаму

Кількість загиблих від тайфуну "Калмегі" на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти, повідомило в четвер агентство з надзвичайних ситуацій, у той час, як шторм, що спустошив центральні регіони країни, набирає сили перед наступом на В'єтнам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У провінції Зялай у В'єтнамі до середини дня, як очікується, буде евакуйовано близько 350 000 осіб, на тлі того, як влада попередила про сильні дощі та руйнівні вітри, які можуть спричинити повені в низинних районах та порушити сільськогосподарську діяльність.

У найбільш постраждалій від повені провінції Філіппін, Себу, масштаб руйнувань став очевиднішим у міру того, як вода відступала, оголюючи зруйновані будинки, перекинуті автомобілі та завалені сміттям вулиці.

Понад 200 000 людей було евакуйовано на Філіппінах перед наступом "Калмегі" у вівторок. Деякі повернулися і виявили, що їхні будинки зруйновані, тоді як інші почали складне прибирання, відшкрябуючи бруд із будинків та вулиць.

"Зараз головне завдання - розчистити завали... Їх необхідно розчистити негайно, не тільки для того, щоб знайти зниклих безвісти, які можуть опинитися серед уламків або дістатися безпечних районів, а й для того, щоб дозволити продовжити рятувальні операції", - заявив Раффі Алехандро, високопоставлений представник цивільної оборони.

Попри те, що тайфун "Калмегі", який отримав місцеву назву "Тіно", вийшов із зони моніторингу на Філіппінах, синоптики відслідковували шторм на схід від Мінданао, він може посилитися до тайфуну, що викликає побоювання з приводу можливих наслідків на початку наступного тижня.

У міру того, як "Калмегі" просувався над Південно-Китайським морем перед виходом на сушу у В'єтнамі, він набирав сили. Прогнозується, що він торкнеться кількох центральних провінцій, включаючи ключові райони вирощування кави, де нині триває сезон збирання врожаю.

Влада мобілізувала тисячі військовослужбовців для допомоги у проведенні евакуації, рятувальних операцій та відновлювальних робіт.

Авіаційна влада В'єтнаму заявила, що, ймовірно, зачепить вісім аеропортів, включаючи міжнародний аеропорт у Дананзі. Авіакомпаніям та місцевій владі настійно рекомендується уважно стежити за розвитком шторму для забезпечення безпеки пасажирів.

Китай та Японія об'єднують зусилля для дослідження руйнівних тайфунів
31.10.25, 05:49

Юлія Шрамко

