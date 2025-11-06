Тайфун "Калмегі" забрав життя 114 людей на Філіппінах, шторм набирає силу на шляху до В'єтнаму

Кількість загиблих від тайфуну "Калмегі" на Філіппінах зросла до 114 осіб, ще 127 людей вважаються зниклими безвісти, повідомило в четвер агентство з надзвичайних ситуацій, у той час, як шторм, що спустошив центральні регіони країни, набирає сили перед наступом на В'єтнам, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У провінції Зялай у В'єтнамі до середини дня, як очікується, буде евакуйовано близько 350 000 осіб, на тлі того, як влада попередила про сильні дощі та руйнівні вітри, які можуть спричинити повені в низинних районах та порушити сільськогосподарську діяльність.

У найбільш постраждалій від повені провінції Філіппін, Себу, масштаб руйнувань став очевиднішим у міру того, як вода відступала, оголюючи зруйновані будинки, перекинуті автомобілі та завалені сміттям вулиці.

Понад 200 000 людей було евакуйовано на Філіппінах перед наступом "Калмегі" у вівторок. Деякі повернулися і виявили, що їхні будинки зруйновані, тоді як інші почали складне прибирання, відшкрябуючи бруд із будинків та вулиць.

"Зараз головне завдання - розчистити завали... Їх необхідно розчистити негайно, не тільки для того, щоб знайти зниклих безвісти, які можуть опинитися серед уламків або дістатися безпечних районів, а й для того, щоб дозволити продовжити рятувальні операції", - заявив Раффі Алехандро, високопоставлений представник цивільної оборони.

Попри те, що тайфун "Калмегі", який отримав місцеву назву "Тіно", вийшов із зони моніторингу на Філіппінах, синоптики відслідковували шторм на схід від Мінданао, він може посилитися до тайфуну, що викликає побоювання з приводу можливих наслідків на початку наступного тижня.

У міру того, як "Калмегі" просувався над Південно-Китайським морем перед виходом на сушу у В'єтнамі, він набирав сили. Прогнозується, що він торкнеться кількох центральних провінцій, включаючи ключові райони вирощування кави, де нині триває сезон збирання врожаю.

Влада мобілізувала тисячі військовослужбовців для допомоги у проведенні евакуації, рятувальних операцій та відновлювальних робіт.

Авіаційна влада В'єтнаму заявила, що, ймовірно, зачепить вісім аеропортів, включаючи міжнародний аеропорт у Дананзі. Авіакомпаніям та місцевій владі настійно рекомендується уважно стежити за розвитком шторму для забезпечення безпеки пасажирів.

