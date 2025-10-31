Китай та Японія об'єднують зусилля для дослідження руйнівних тайфунів
Китайські та японські науковці створюють спільну систему моніторингу для прогнозування та вивчення потужних тропічних циклонів. Це дозволить обмінюватися даними про інтенсивність, напрямок і структуру штормів у режимі реального часу.
Китайські та японські науковці об’єднують зусилля у спостереженні та дослідженні тайфунів, які стають дедалі руйнівнішими через глобальне потепління. Дві країни планують створити спільну систему моніторингу для прогнозування та вивчення потужних тропічних циклонів, що загрожують регіону. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Як повідомив директор Азіатсько-Тихоокеанського спільного дослідницького центру тайфунів (AP-TCRC) Цзе Тан, програма передбачає "естафетні польоти" для спостереження за тайфунами, що переміщуються між зонами Китаю та Японії. Це дозволить обом сторонам у режимі реального часу обмінюватися даними про інтенсивність, напрямок і структуру штормів.
AP-TCRC, який фінансується Китаєм, підписав угоду з Науково-технічним центром тайфунів Йокогамського національного університету. П’ятирічна дорожня карта, за словами партнерів, "посилить міжнародний вплив Китаю та Японії в дослідженнях тайфунів".
Тан уточнив, що Шанхайський інститут тайфунів разом із китайським Національним метеорологічним агентством братиме участь у повітряних місіях поблизу Китаю.
Вчені наголошують: у добу кліматичних змін шторми стають вологішими та сильнішими, тому глибше розуміння їхньої природи може допомогти не лише зменшити збитки, а й, можливо, впливати на траєкторію або інтенсивність тайфунів.
