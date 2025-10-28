Ураган "Меліса" став другим за силою в історії Атлантики – Ямайку готують до удару стихії та просять евакуюватися – Sky News

Національний центр ураганів США повідомив, що ураган "Меліса" продовжує стрімко посилюватися, наближаючись до Ямайки. Швидкість вітру в його епіцентрі досягла 295 км/год, що робить шторм другим за силою в історії Атлантичного басейну після урагану "Аллен" 1980 року. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

Ямайській владі та мешканцям прибережних районів радять негайно евакуюватися або знайти укриття, адже стихія може спричинити катастрофічні руйнування.

Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті

Це останній шанс захистити своє життя. Знайдіть безпечне місце та створіть якомога більше бар’єрів між собою і зовнішнім середовищем – повідомили у Національному центрі ураганів.

Шторм 5 категорії вже на підході

За даними супутникових спостережень, "Меліса" рухається у напрямку південних берегів Ямайки і може досягти острова між 15:30 та 16:00 за британським часом.

За кілька днів ураган виріс із тропічного шторму до урагану п’ятої категорії – найвищого рівня небезпеки за шкалою Саффіра-Сімпсона.

Експерти зазначають, що настільки потужні шторми в Атлантичному регіоні трапляються вкрай рідко. Востаннє подібної сили досягав ураган "Аллен" у 1980 році, коли швидкість вітру сягала 305 км/год.

Мисливці за ураганами пролетіли в оці урагану "Мелісса": відео