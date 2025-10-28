Мисливці за ураганами пролетіли в оці урагану "Мелісса": відео
Київ • УНН
Мисливці за ураганами оприлюднили підбірку відео з польоту крізь ураган "Мелісса".
Команда резерву ВПС США, відома як "Мисливці за ураганами" (Hurricane Hunters), у понеділок пролетіла через око урагану "Мелісса", щоб зібрати дані для Національного центру з ураганів. Відео розмістили у X, пише УНН.
Деталі
На одному з відео вони входять з південного сходу "відразу після сходу сонця, і яскрава дуга на дальній північно-західній стіні ока – це світло, яке тільки починає пробиватися крізь нас".
Другий проліт крізь ураган "Мелісса" був з південно-західного боку. Також були й інші прольоти.
Нагадаємо
Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію небезпеки: синоптики попередили, що шторм спричинить катастрофічні паводки, небезпечні для життя зсуви та надзвичайно сильні вітри в усьому Карибському басейні.