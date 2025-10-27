Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію: жителів Карибського басейну попередили про небезпеку
Київ • УНН
Востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому.
Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію небезпеки: синоптики попередили, що шторм спричинить катастрофічні паводки, небезпечні для життя зсуви та надзвичайно сильні вітри в усьому Карибському басейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Деталі
Національний центр ураганів США в Маямі попередив жителів Ямайки, щоб вони перейшли до укриттів і залишалися там під час шторму, який триватиме до вівторка.
Також повідомляється, що востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому. "Мелісса" також є останнім штормом категорії 5 в атлантичному сезоні ураганів за останні 27 років, з часу урагану "Мітч" у 1998 році.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ураган "Мелісса" може посилитися, погрожуючи викликати катастрофічну повінь у північній частині Карибського басейну, включаючи Гаїті та Ямайку.