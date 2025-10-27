Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію: жителів Карибського басейну попередили про небезпеку

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
14:34 • 4108 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
14:25 • 6898 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
12:53 • 19592 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19805 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25748 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36447 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39732 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36179 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34171 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27944 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
1.6м/с
66%
740мм
Популярнi новини
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto27 жовтня, 06:18 • 33136 перегляди
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT27 жовтня, 07:25 • 36929 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 32566 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21037 перегляди
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13177 перегляди
Публікації
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1Photo13:30 • 11121 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19556 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89624 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 110871 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127207 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьмиVideo12:28 • 13543 перегляди
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером БрауномPhoto11:25 • 21613 перегляди
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку09:22 • 33142 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 56139 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 78164 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію: жителів Карибського басейну попередили про небезпеку

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому.

Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію: жителів Карибського басейну попередили про небезпеку

Ураган "Мелісса" отримав 5-ту категорію небезпеки: синоптики попередили, що шторм спричинить катастрофічні паводки, небезпечні для життя зсуви та надзвичайно сильні вітри в усьому Карибському басейні. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Деталі

Національний центр ураганів США в Маямі попередив жителів Ямайки, щоб вони перейшли до укриттів і залишалися там під час шторму, який триватиме до вівторка.

Також повідомляється, що востаннє шторм подібної категорії було зафіксовано понад 20 років тому. "Мелісса" також є останнім штормом категорії 5 в атлантичному сезоні ураганів за останні 27 років, з часу урагану "Мітч" у 1998 році.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що ураган "Мелісса" може посилитися, погрожуючи викликати катастрофічну повінь у північній частині Карибського басейну, включаючи Гаїті та Ямайку.

Євген Устименко

Новини СвітуПогода та довкілля
Укргідрометцентр
Гаїті