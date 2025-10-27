Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию: жителей Карибского бассейна предупредили об опасности
Киев • УНН
В последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад.
Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности: синоптики предупредили, что шторм вызовет катастрофические паводки, опасные для жизни оползни и чрезвычайно сильные ветры по всему Карибскому бассейну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
Национальный центр ураганов США в Майами предупредил жителей Ямайки, чтобы они перешли в укрытия и оставались там во время шторма, который продлится до вторника.
Также сообщается, что последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад. "Мелисса" также является последним штормом категории 5 в атлантическом сезоне ураганов за последние 27 лет, со времени урагана "Митч" в 1998 году.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что ураган "Мелисса" может усилиться, угрожая вызвать катастрофическое наводнение в северной части Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку.