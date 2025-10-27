Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию: жителей Карибского бассейна предупредили об опасности

$42.000.10
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 1902 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 16414 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 17916 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 24016 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 35987 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 39431 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36062 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34057 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 27846 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 31417 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 35121 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29573 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 17980 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 10782 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 8712 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 16420 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 88896 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 110060 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 126544 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Андрей Кудряшов
Руслан Кравченко
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Франция
Китай
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 11172 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 18412 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья09:22 • 29979 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 54703 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 76746 просмотра
Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию: жителей Карибского бассейна предупредили об опасности

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

В последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад.

Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию: жителей Карибского бассейна предупредили об опасности

Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности: синоптики предупредили, что шторм вызовет катастрофические паводки, опасные для жизни оползни и чрезвычайно сильные ветры по всему Карибскому бассейну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

Национальный центр ураганов США в Майами предупредил жителей Ямайки, чтобы они перешли в укрытия и оставались там во время шторма, который продлится до вторника.

Также сообщается, что последний раз шторм подобной категории был зафиксирован более 20 лет назад. "Мелисса" также является последним штормом категории 5 в атлантическом сезоне ураганов за последние 27 лет, со времени урагана "Митч" в 1998 году.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что ураган "Мелисса" может усилиться, угрожая вызвать катастрофическое наводнение в северной части Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку.

