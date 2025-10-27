Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті

Ураган "Мелісса" зберігав силу 4 категорії в неділю ввечері і може посилитися, погрожуючи викликати катастрофічну повінь у північній частині Карибського басейну, включаючи Гаїті та Ямайку, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Очікується, що "Мелісса" пройде біля Ямайки або над нею вранці у вівторок, а потім перетне Кубу і дійде до південно-східних Багамських островів до середи, повідомив Національний центр США з ураганів.

"Сьогодні погодні умови (на Ямайці) різко погіршаться, – заявив у неділю Джеймі Роум, заступник директора центру. – Будьте готові перечекати кілька днів".

У неділю ввечері епіцентр "Меліси" знаходився приблизно за 205 кілометрів на південний захід від Кінгстона (Ямайка) і приблизно за 495 кілометрів на південний захід від Гуантанамо (Куба).

Максимальна постійна швидкість вітру сягала 230 км/год, а швидкість руху на захід становила 7 км/год. У понеділок ураган може досягти 5-ї категорії сили за швидкості вітру понад 250 км/год.

За даними центру, очікується, що ураган "Мелісса" принесе до 76 сантиметрів опадів на Ямайку та південь Еспаньйоли (Гаїті та Домініканську Республіку). У деяких районах очікується до 1 метра опадів.

Також було оголошено попередження про очікувану значну шкоду інфраструктурі, перебої в електропостачанні та зв'язку, а також ізоляцію населених пунктів на Ямайці.

Уряд Куби, де може випасти до 30 сантиметрів опадів, оголосив попередження про ураган для провінцій Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо та Ольгін. Також було надіслано попередження про тропічний шторм для провінції Лас-Тунас.

Два головні аеропорти Ямайки, Міжнародний аеропорт імені Нормана Менлі та Міжнародний аеропорт імені Сангстера у Монтего-Бей, були закриті.

У неділю жителям наказали евакуюватися з прибережного району Олд-Харбор-Бей у південному окрузі Святої Катерини. На пресконференції влада заявила, що розглядає можливість вжити заходів примусового характеру, оскільки багато жителів населених пунктів, які можуть постраждати від повеней і розташованих у низинах, не прислухалися до рекомендацій шукати більш безпечні альтернативні місця. На острові підготували притулки.

Еван Томпсон, головний директор Метеорологічної служби Ямайки, повідомив, що штормовий нагін очікується переважно на південній стороні острова.

Центральний центр США повідомив, що висота штормових нагонів може досягати 4 метрів над рівнем землі поблизу та на схід від місця виходу на сушу урагану "Мелісса".

Деякі іноземні уряди також готуються до наближення урагану до Ямайки.

Уряд Антигуа та Барбуди розміщує приїжджих студентів у готелі в Кінгстоні. Станом на ранок неділі 52 із них заселилися.

У результаті шторму, що повільно рухається, загинуло щонайменше три людини на Гаїті і четверта - у Домініканській Республіці, де ще одна людина зникла безвісти.

Департамент метеорології Багамських островів заявив, що до початку наступного тижня "Мелісса" може принести тропічний шторм або ураган на острови південно-східної та центральної частини Багамських островів, а також на острови Теркс та Кайкос.

Доповнення

"Меліса" - 13-й за рахунком ураганів, що отримав ім'я шторм сезону, в Атлантиці, який триває з 1 червня по 30 листопада. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозувало сезон, що перевищує норму, з 13-18 штормами, що отримали імена.