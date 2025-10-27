Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:35 • 362 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
26 жовтня, 15:25 • 47545 перегляди
Розвідка США розійшлася в оцінках готовності путіна до переговорів - WSJ
26 жовтня, 14:28 • 45818 перегляди
Пошкодження дамби у бєлгородській області: 4 бригади армії рф під загрозою затопленняVideo
26 жовтня, 11:39 • 43185 перегляди
Дощі, вітри і зниження температури: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
26 жовтня, 10:52 • 46415 перегляди
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події
26 жовтня, 10:49 • 28654 перегляди
Масштабна криза із водопостачанням у Львові: вода повернеться протягом 11–12 годин
26 жовтня, 10:21 • 22237 перегляди
Ворог накопичив 200 військових у Покровську, тривають стрілецькі бої - Генштаб
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56148 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
26 жовтня, 09:07 • 15094 перегляди
Гучне пограбування Лувру: Le Figaro повідомляє про затримання двох підозрюваних
26 жовтня, 08:50 • 14450 перегляди
В Україні за тиждень уклали понад 3300 шлюбів: де найбільше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
0м/с
100%
740мм
Популярнi новини
"Він російський пропагандист": Бессент жорстко розкритикував головного переговірника путіна дмітрієва26 жовтня, 23:33 • 21772 перегляди
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 20344 перегляди
путін не може завоювати Україну, тому хоче знищити її атаками на енергетику - The Economist02:14 • 20870 перегляди
Окупанти планують збудувати нові тюрми на ТОТ Херсонщини для репресій - ЦНС03:48 • 13136 перегляди
Українські військові звільнили село Єгорівка на Дніпропетровщині і показали його зачистку від окупантівVideo04:17 • 21232 перегляди
Публікації
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 56144 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 83133 перегляди
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 104493 перегляди
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 24 жовтня, 16:47 • 87749 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
24 жовтня, 12:47 • 107520 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Марк Карні
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Суми
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйцеPhoto27 жовтня, 00:06 • 20845 перегляди
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20 • 52292 перегляди
Трамп планує назвати нову бальну залу Білого дому на свою честь - ЗМІ25 жовтня, 07:29 • 59251 перегляди
Остін Батлер веде переговори про новий фільм: що це буде25 жовтня, 06:14 • 59041 перегляди
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 24 жовтня, 14:55 • 59333 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті

Київ • УНН

 • 2080 перегляди

Ураган "Мелісса" зберігає силу 4 категорії та може посилитися, загрожуючи катастрофічними повенями північній частині Карибського басейну, включаючи Гаїті та Ямайку. Очікується, що він пройде біля Ямайки або над нею у вівторок вранці, а потім перетне Кубу та дійде до південно-східних Багамських островів до середи.

Ураган "Мелісса" загрожує катастрофічними повенями на Ямайці та Гаїті

Ураган "Мелісса" зберігав силу 4 категорії в неділю ввечері і може посилитися, погрожуючи викликати катастрофічну повінь у північній частині Карибського басейну, включаючи Гаїті та Ямайку, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Очікується, що "Мелісса" пройде біля Ямайки або над нею вранці у вівторок, а потім перетне Кубу і дійде до південно-східних Багамських островів до середи, повідомив Національний центр США з ураганів.

"Сьогодні погодні умови (на Ямайці) різко погіршаться, – заявив у неділю Джеймі Роум, заступник директора центру. – Будьте готові перечекати кілька днів".

У неділю ввечері епіцентр "Меліси" знаходився приблизно за 205 кілометрів на південний захід від Кінгстона (Ямайка) і приблизно за 495 кілометрів на південний захід від Гуантанамо (Куба).

Максимальна постійна швидкість вітру сягала 230 км/год, а швидкість руху на захід становила 7 км/год. У понеділок ураган може досягти 5-ї категорії сили за швидкості вітру понад 250 км/год.

За даними центру, очікується, що ураган "Мелісса" принесе до 76 сантиметрів опадів на Ямайку та південь Еспаньйоли (Гаїті та Домініканську Республіку). У деяких районах очікується до 1 метра опадів.

Також було оголошено попередження про очікувану значну шкоду інфраструктурі, перебої в електропостачанні та зв'язку, а також ізоляцію населених пунктів на Ямайці.

Уряд Куби, де може випасти до 30 сантиметрів опадів, оголосив попередження про ураган для провінцій Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо та Ольгін. Також було надіслано попередження про тропічний шторм для провінції Лас-Тунас.

Два головні аеропорти Ямайки, Міжнародний аеропорт імені Нормана Менлі та Міжнародний аеропорт імені Сангстера у Монтего-Бей, були закриті.

У неділю жителям наказали евакуюватися з прибережного району Олд-Харбор-Бей у південному окрузі Святої Катерини. На пресконференції влада заявила, що розглядає можливість вжити заходів примусового характеру, оскільки багато жителів населених пунктів, які можуть постраждати від повеней і розташованих у низинах, не прислухалися до рекомендацій шукати більш безпечні альтернативні місця. На острові підготували притулки.

Еван Томпсон, головний директор Метеорологічної служби Ямайки, повідомив, що штормовий нагін очікується переважно на південній стороні острова.

Центральний центр США повідомив, що висота штормових нагонів може досягати 4 метрів над рівнем землі поблизу та на схід від місця виходу на сушу урагану "Мелісса".

Деякі іноземні уряди також готуються до наближення урагану до Ямайки.

Уряд Антигуа та Барбуди розміщує приїжджих студентів у готелі в Кінгстоні. Станом на ранок неділі 52 із них заселилися.

У результаті шторму, що повільно рухається, загинуло щонайменше три людини на Гаїті і четверта - у Домініканській Республіці, де ще одна людина зникла безвісти.

Департамент метеорології Багамських островів заявив, що до початку наступного тижня "Мелісса" може принести тропічний шторм або ураган на острови південно-східної та центральної частини Багамських островів, а також на острови Теркс та Кайкос.

Доповнення

"Меліса" - 13-й за рахунком ураганів, що отримав ім'я шторм сезону, в Атлантиці, який триває з 1 червня по 30 листопада. Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США прогнозувало сезон, що перевищує норму, з 13-18 штормами, що отримали імена.

Юлія Шрамко

Новини СвітуПогода та довкілля
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Домініканська Республіка
Гаїті
Куба