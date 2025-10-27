$42.000.10
26 октября, 15:25 • 44744 просмотра
Разведка США разошлась в оценках готовности путина к переговорам - WSJ
26 октября, 14:28 • 41982 просмотра
Повреждение дамбы в белгородской области: 4 бригады армии рф под угрозой затопленияVideo
26 октября, 11:39 • 39925 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
26 октября, 10:52 • 43242 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
26 октября, 10:49 • 25878 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
26 октября, 10:21 • 21687 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 52751 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
26 октября, 09:07 • 15012 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
26 октября, 08:50 • 14385 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 16345 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
Ураган "Мелисса" угрожает катастрофическими наводнениями на Ямайке и Гаити

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Ураган "Мелисса" сохраняет силу 4 категории и может усилиться, угрожая катастрофическими наводнениями северной части Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку. Ожидается, что он пройдет возле Ямайки или над ней во вторник утром, а затем пересечет Кубу и дойдет до юго-восточных Багамских островов к среде.

Ураган "Мелисса" угрожает катастрофическими наводнениями на Ямайке и Гаити

Ураган "Мелисса" сохранял силу 4 категории в воскресенье вечером и может усилиться, угрожая вызвать катастрофическое наводнение в северной части Карибского бассейна, включая Гаити и Ямайку, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Ожидается, что "Мелисса" пройдет возле Ямайки или над ней утром во вторник, а затем пересечет Кубу и дойдет до юго-восточных Багамских островов к среде, сообщил Национальный центр США по ураганам.

"Сегодня погодные условия (на Ямайке) резко ухудшатся, – заявил в воскресенье Джейми Роум, заместитель директора центра. – Будьте готовы переждать несколько дней".

В воскресенье вечером эпицентр "Мелиссы" находился примерно в 205 километрах к юго-западу от Кингстона (Ямайка) и примерно в 495 километрах к юго-западу от Гуантанамо (Куба).

Максимальная постоянная скорость ветра достигала 230 км/ч, а скорость движения на запад составляла 7 км/ч. В понедельник ураган может достичь 5-й категории силы при скорости ветра более 250 км/ч.

По данным центра, ожидается, что ураган "Мелисса" принесет до 76 сантиметров осадков на Ямайку и юг Эспаньолы (Гаити и Доминиканскую Республику). В некоторых районах ожидается до 1 метра осадков.

Также было объявлено предупреждение об ожидаемом значительном ущербе инфраструктуре, перебоях в электроснабжении и связи, а также изоляции населенных пунктов на Ямайке.

Правительство Кубы, где может выпасть до 30 сантиметров осадков, объявило предупреждение об урагане для провинций Гранма, Сантьяго-де-Куба, Гуантанамо и Ольгин. Также было отправлено предупреждение о тропическом шторме для провинции Лас-Тунас.

Два главных аэропорта Ямайки, Международный аэропорт имени Нормана Мэнли и Международный аэропорт имени Сангстера в Монтего-Бей, были закрыты.

В воскресенье жителям приказали эвакуироваться из прибрежного района Олд-Харбор-Бей в южном округе Святой Екатерины. На пресс-конференции власти заявили, что рассматривают возможность принять меры принудительного характера, поскольку многие жители населенных пунктов, которые могут пострадать от наводнений и расположенных в низинах, не прислушались к рекомендациям искать более безопасные альтернативные места. На острове подготовили приюты.

Эван Томпсон, главный директор Метеорологической службы Ямайки, сообщил, что штормовой нагон ожидается преимущественно на южной стороне острова.

Центральный центр США сообщил, что высота штормовых нагонов может достигать 4 метров над уровнем земли вблизи и к востоку от места выхода на сушу урагана "Мелисса".

Некоторые иностранные правительства также готовятся к приближению урагана к Ямайке.

Правительство Антигуа и Барбуды размещает приезжих студентов в отеле в Кингстоне. По состоянию на утро воскресенья 52 из них заселились.

В результате медленно движущегося шторма погибло по меньшей мере три человека на Гаити и четвертый - в Доминиканской Республике, где еще один человек пропал без вести.

Департамент метеорологии Багамских островов заявил, что к началу следующей недели "Мелисса" может принести тропический шторм или ураган на острова юго-восточной и центральной части Багамских островов, а также на острова Теркс и Кайкос.

Дополнение

"Мелисса" - 13-й по счету ураган, получивший имя шторм сезона, в Атлантике, который длится с 1 июня по 30 ноября. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США прогнозировало сезон, превышающий норму, с 13-18 штормами, получившими имена.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Доминиканская Республика
Гаити
Куба