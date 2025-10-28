Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео

$42.000.10
48.770.22
ukenru
07:00 • 1624 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
06:38 • 2346 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 43047 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 67031 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80761 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 64673 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 66235 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 42562 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 44434 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37733 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
88%
741мм
Популярные новости
"Он не самоубийца": немецкая "подруга путина" Сара Вагенкнехт не верит в нападение россии на НАТО27 октября, 21:49 • 12299 просмотра
На российском Сахалине взорвалась ТЭС: часть острова погрузилась во тьмуVideo27 октября, 22:15 • 7390 просмотра
Чернигов подвергся атаке: в центре города зафиксировано падение шахеда27 октября, 22:37 • 12114 просмотра
Орбан: мирный договор по войне в Украине подпишут в Будапеште01:38 • 13878 просмотра
Трамп назвал возможных преемников на посту президента США03:15 • 10690 просмотра
публикации
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto07:00 • 1624 просмотра
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto27 октября, 16:54 • 53354 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 54802 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 80761 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 103188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Си Цзиньпин
Александр Сырский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Турция
Китай
Реклама
УНН Lite
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 28719 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 62899 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 76308 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 79897 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 89718 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Крылатая ракета Storm Shadow
СВИФТ

Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео

Киев • УНН

 • 824 просмотра

Охотники за ураганами опубликовали подборку видео с полета сквозь ураган "Мелисса".

Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео

Команда резерва ВВС США, известная как "Охотники за ураганами" (Hurricane Hunters), в понедельник пролетела через глаз урагана "Мелисса", чтобы собрать данные для Национального центра по ураганам. Видео разместили в X, пишет УНН.

Детали

Охотники за ураганами обнародовали подборку видео с полета сквозь ураган "Мелисса".

На одном из видео они входят с юго-востока "сразу после восхода солнца, и яркая дуга на дальней северо-западной стене глаза – это свет, который только начинает пробиваться сквозь нас".

Второй пролет сквозь ураган "Мелисса" был с юго-западной стороны. Также были и другие пролеты.

Напомним

Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности: синоптики предупредили, что шторм вызовет катастрофические паводки, опасные для жизни оползни и чрезвычайно сильные ветры во всем Карибском бассейне.

Юлия Шрамко

Новости МираПогода и окружающая среда
Техника
Социальная сеть