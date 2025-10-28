Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео
Киев • УНН
Охотники за ураганами опубликовали подборку видео с полета сквозь ураган "Мелисса".
Команда резерва ВВС США, известная как "Охотники за ураганами" (Hurricane Hunters), в понедельник пролетела через глаз урагана "Мелисса", чтобы собрать данные для Национального центра по ураганам. Видео разместили в X, пишет УНН.
Детали
Охотники за ураганами обнародовали подборку видео с полета сквозь ураган "Мелисса".
На одном из видео они входят с юго-востока "сразу после восхода солнца, и яркая дуга на дальней северо-западной стене глаза – это свет, который только начинает пробиваться сквозь нас".
Второй пролет сквозь ураган "Мелисса" был с юго-западной стороны. Также были и другие пролеты.
Напомним
Ураган "Мелисса" получил 5-ю категорию опасности: синоптики предупредили, что шторм вызовет катастрофические паводки, опасные для жизни оползни и чрезвычайно сильные ветры во всем Карибском бассейне.