КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані

10 січня, 11:45 • 14448 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 28151 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:49 • 27314 перегляди
Радбез ООН збереться 12 січня через застосування росією ракети "Орєшнік" проти України
10 січня, 08:27 • 25169 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
9 січня, 23:09 • 24654 перегляди
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні
9 січня, 20:32 • 31047 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 54188 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 38856 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 38220 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 30937 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Трамп заявив, що прийме від Мачадо Нобелівську премію миру: у Комітеті відреагували10 січня, 14:17 • 11687 перегляди
Двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла - ДСНС Photo10 січня, 14:39 • 3718 перегляди
У Харкові пролунали вибухи, є влучання в інфраструктуру 10 січня, 14:52 • 4124 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 8578 перегляди
Віктор Орбан відклав оголошення кандидата у прем'єри Угорщини на тлі падіння рейтингів21:59 • 6626 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 35682 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 83262 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 109853 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 81258 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:48 • 102332 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ілон Маск
Кір Стармер
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Тегеран
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 8630 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 13236 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 69519 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 71042 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 91721 перегляди
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Дипломатка
Truth Social

КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані

Київ • УНН

 • 34 перегляди

КВІР назвав національну безпеку "червоною лінією" та пообіцяв жорстку відповідь на масові протести. Влада запровадила цифрову блокаду, але активісти поширили відео нових акцій.

КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані

У суботу, 10 січня командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) виступило з офіційною заявою, назвавши національну безпеку "червоною лінією" та пообіцявши жорстку відповідь на масові протести. Представники елітного підрозділу звинуватили у заворушеннях "терористів" та зовнішні сили, запевнивши, що система управління країною перебуває під надійним захистом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Для придушення протестів влада запровадила майже повну цифрову блокаду. За даними NetBlocks, у суботу по всій країні зник доступ до інтернету та мобільного зв'язку. Правозахисники з Amnesty International попереджають, що відключення мережі є спробою приховати справжні масштаби насильства з боку силовиків.

Дональд Трамп підтримав протести в Ірані та заявив про готовність США допомогти10.01.26, 22:43 • 2046 переглядiв

Попри обмеження зв'язку, активістам вдалося поширити відео нових нічних акцій протесту в Тегерані, Тебрізі, Решті, Ширазі та Кермані. Учасники демонстрацій вигукують гасла проти верховного лідера аятоли Хаменеї. За повідомленнями правозахисних організацій, за останні 13 днів у сутичках загинула щонайменше 51 людина, серед яких є діти. Іранська сторона, своєю чергою, заявляє про вбивство "терористами" кількох бійців сил безпеки та гвардійців КВІР. 

Білий дім розглядає варіанти авіаударів по Ірану у разі розстрілу протестувальників - WSJ10.01.26, 23:25 • 1848 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Алі Хаменеї
Reuters
Тегеран
Іран