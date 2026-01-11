КВІР оголосив безпеку "червоною лінією" та пообіцяв придушити протести в Ірані

У суботу, 10 січня командування Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) виступило з офіційною заявою, назвавши національну безпеку "червоною лінією" та пообіцявши жорстку відповідь на масові протести. Представники елітного підрозділу звинуватили у заворушеннях "терористів" та зовнішні сили, запевнивши, що система управління країною перебуває під надійним захистом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Для придушення протестів влада запровадила майже повну цифрову блокаду. За даними NetBlocks, у суботу по всій країні зник доступ до інтернету та мобільного зв'язку. Правозахисники з Amnesty International попереджають, що відключення мережі є спробою приховати справжні масштаби насильства з боку силовиків.

Попри обмеження зв'язку, активістам вдалося поширити відео нових нічних акцій протесту в Тегерані, Тебрізі, Решті, Ширазі та Кермані. Учасники демонстрацій вигукують гасла проти верховного лідера аятоли Хаменеї. За повідомленнями правозахисних організацій, за останні 13 днів у сутичках загинула щонайменше 51 людина, серед яких є діти. Іранська сторона, своєю чергою, заявляє про вбивство "терористами" кількох бійців сил безпеки та гвардійців КВІР.

