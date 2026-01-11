КСИР объявил безопасность "красной линией" и пообещал подавить протесты в Иране

В субботу, 10 января, командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступило с официальным заявлением, назвав национальную безопасность "красной линией" и пообещав жесткий ответ на массовые протесты. Представители элитного подразделения обвинили в беспорядках "террористов" и внешние силы, заверив, что система управления страной находится под надежной защитой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Для подавления протестов власти ввели почти полную цифровую блокаду. По данным NetBlocks, в субботу по всей стране исчез доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитники из Amnesty International предупреждают, что отключение сети является попыткой скрыть истинные масштабы насилия со стороны силовиков.

Дональд Трамп поддержал протесты в Иране и заявил о готовности США помочь

Несмотря на ограничения связи, активистам удалось распространить видео новых ночных акций протеста в Тегеране, Тебризе, Реште, Ширазе и Кермане. Участники демонстраций выкрикивают лозунги против верховного лидера аятоллы Хаменеи. По сообщениям правозащитных организаций, за последние 13 дней в столкновениях погиб по меньшей мере 51 человек, среди которых есть дети. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет об убийстве "террористами" нескольких бойцов сил безопасности и гвардейцев КСИР.

Белый дом рассматривает варианты авиаударов по Ирану в случае расстрела протестующих - WSJ