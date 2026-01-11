КСИР объявил безопасность "красной линией" и пообещал подавить протесты в Иране
КСИР назвал национальную безопасность "красной линией" и пообещал жесткий ответ на массовые протесты. Власти ввели цифровую блокаду, но активисты распространили видео новых акций.
В субботу, 10 января, командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступило с официальным заявлением, назвав национальную безопасность "красной линией" и пообещав жесткий ответ на массовые протесты. Представители элитного подразделения обвинили в беспорядках "террористов" и внешние силы, заверив, что система управления страной находится под надежной защитой. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Для подавления протестов власти ввели почти полную цифровую блокаду. По данным NetBlocks, в субботу по всей стране исчез доступ к интернету и мобильной связи. Правозащитники из Amnesty International предупреждают, что отключение сети является попыткой скрыть истинные масштабы насилия со стороны силовиков.
Несмотря на ограничения связи, активистам удалось распространить видео новых ночных акций протеста в Тегеране, Тебризе, Реште, Ширазе и Кермане. Участники демонстраций выкрикивают лозунги против верховного лидера аятоллы Хаменеи. По сообщениям правозащитных организаций, за последние 13 дней в столкновениях погиб по меньшей мере 51 человек, среди которых есть дети. Иранская сторона, в свою очередь, заявляет об убийстве "террористами" нескольких бойцов сил безопасности и гвардейцев КСИР.
