Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News

$42.070.07
48.970.21
ukenru
Эксклюзив
14:36 • 1906 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
10:50 • 11779 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 26831 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 21383 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 20834 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
28 октября, 09:16 • 18860 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
28 октября, 08:00 • 15807 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
28 октября, 07:39 • 37925 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 29766 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13289 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.4м/с
72%
742мм
Популярные новости
Глава МИД Нидерландов сегодня в Киеве с обещанием максимальной поддержкиPhoto28 октября, 07:51 • 13031 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 27895 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 24043 просмотра
В Николаеве трагически погибли двое маленьких детей: мать оставила их одних в квартире на полсуток - полицияPhotoVideo10:32 • 11353 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 12373 просмотра
публикации
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: хищение государственных земель и миллионы от "урожая в тени". Часть 212:22 • 12615 просмотра
"Эффект AAL Group": эксперты требуют более тщательной проверки компаний, работающих с чувствительной информацией, на связь с рф09:50 • 24301 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:42 • 26831 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37925 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto28 октября, 07:00 • 29766 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фолькер Тюрк
Эмманюэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Бывшее поместье Аврил Лавин в Малибу продается за $14,5 миллионаPhoto13:18 • 4668 просмотра
Кортни Кардашьян представила леденцы для вагинального здоровья12:53 • 4750 просмотра
Джессика Альба публично показала в Instagram своего нового бойфренда из "Top Gun"Photo28 октября, 08:22 • 28094 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты28 октября, 07:39 • 37925 просмотра
Бывший муж Бритни Спирс выпустил книгу и говорит, что певице нужна помощь27 октября, 19:31 • 36897 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Дипломатка
Социальная сеть
IPad Pro

Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Ураган "Мелисса" усилился до 295 км/ч, став вторым по мощности в истории Атлантики после "Аллена" 1980 года. Ямайским властям и жителям прибрежных районов рекомендовано немедленно эвакуироваться или найти убежище из-за угрозы катастрофических разрушений.

Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News

Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган "Мелисса" продолжает стремительно усиливаться, приближаясь к Ямайке. Скорость ветра в его эпицентре достигла 295 км/ч, что делает шторм вторым по силе в истории Атлантического бассейна после урагана "Аллен" 1980 года. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Ямайским властям и жителям прибрежных районов советуют немедленно эвакуироваться или найти укрытие, так как стихия может вызвать катастрофические разрушения.

Ураган "Мелисса" угрожает катастрофическими наводнениями на Ямайке и Гаити27.10.25, 08:31 • 5304 просмотра

Это последний шанс защитить свою жизнь. Найдите безопасное место и создайте как можно больше барьеров между собой и внешней средой 

– сообщили в Национальном центре ураганов.

Шторм 5 категории уже на подходе

По данным спутниковых наблюдений, "Мелисса" движется в направлении южных берегов Ямайки и может достичь острова между 15:30 и 16:00 по британскому времени.

За несколько дней ураган вырос из тропического шторма до урагана пятой категории – наивысшего уровня опасности по шкале Саффира-Симпсона.

Эксперты отмечают, что столь мощные штормы в Атлантическом регионе случаются крайне редко. В последний раз подобной силы достигал ураган "Аллен" в 1980 году, когда скорость ветра достигала 305 км/ч.

Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео28.10.25, 08:30 • 2446 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Гаити