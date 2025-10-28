Ураган "Мелисса" стал вторым по силе в истории Атлантики – Ямайку готовят к удару стихии и просят эвакуироваться – Sky News

Национальный центр ураганов США сообщил, что ураган "Мелисса" продолжает стремительно усиливаться, приближаясь к Ямайке. Скорость ветра в его эпицентре достигла 295 км/ч, что делает шторм вторым по силе в истории Атлантического бассейна после урагана "Аллен" 1980 года. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Ямайским властям и жителям прибрежных районов советуют немедленно эвакуироваться или найти укрытие, так как стихия может вызвать катастрофические разрушения.

Ураган "Мелисса" угрожает катастрофическими наводнениями на Ямайке и Гаити

Это последний шанс защитить свою жизнь. Найдите безопасное место и создайте как можно больше барьеров между собой и внешней средой – сообщили в Национальном центре ураганов.

Шторм 5 категории уже на подходе

По данным спутниковых наблюдений, "Мелисса" движется в направлении южных берегов Ямайки и может достичь острова между 15:30 и 16:00 по британскому времени.

За несколько дней ураган вырос из тропического шторма до урагана пятой категории – наивысшего уровня опасности по шкале Саффира-Симпсона.

Эксперты отмечают, что столь мощные штормы в Атлантическом регионе случаются крайне редко. В последний раз подобной силы достигал ураган "Аллен" в 1980 году, когда скорость ветра достигала 305 км/ч.

Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео