Ураган Мелісса на півдні Гаїті забрав життя 25 людей
Київ • УНН
25 людей загинули на півдні Гаїті після того, як річка, розлившись через ураган Мелісса, затопила будинки. Десятки будинків обвалилися, люди залишаються під завалами.
На півдні Гаїті 25 людей загинули після того, як річка, розлившись через ураган Мелісса, затопила сусідні будинки, повідомив мер прибережного міста Пті-Гоав. Про це інформує Тhe Guardian, пише УНН.
Деталі
Станом на ранок середи десятки будинків обвалилися, і люди все ще залишалися під завалами, зазначив мер Жан Бертран Субрем.
Я приголомшений цією ситуацією
Через сильну повінь, спричинену ураганом, лише один представник Агентства цивільного захисту Гаїті перебував у районі, тоді як мешканці намагалися евакуюватися.
