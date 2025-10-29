$42.080.01
18:25 • 1662 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 7842 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 15743 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 44744 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 31605 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 51923 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29002 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 76858 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48673 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47501 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Ураган Мелісса на півдні Гаїті забрав життя 25 людей

Київ • УНН

 • 746 перегляди

25 людей загинули на півдні Гаїті після того, як річка, розлившись через ураган Мелісса, затопила будинки. Десятки будинків обвалилися, люди залишаються під завалами.

Ураган Мелісса на півдні Гаїті забрав життя 25 людей

На півдні Гаїті 25 людей загинули після того, як річка, розлившись через ураган Мелісса, затопила сусідні будинки, повідомив мер прибережного міста Пті-Гоав. Про це інформує Тhe Guardian, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок середи десятки будинків обвалилися, і люди все ще залишалися під завалами, зазначив мер Жан Бертран Субрем. 

Я приголомшений цією ситуацією 

– додав він, звертаючись до уряду з проханням допомогти врятувати постраждалих.

Потужний ураган "Мелісса" досяг Куби після руйнівного удару по Ямайці29.10.25, 11:00 • 3408 переглядiв

Через сильну повінь, спричинену ураганом, лише один представник Агентства цивільного захисту Гаїті перебував у районі, тоді як мешканці намагалися евакуюватися.

Ураган "Меліса" став другим за силою в історії Атлантики – Ямайку готують до удару стихії та просять евакуюватися – Sky News28.10.25, 17:03 • 2658 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Гаїті
Куба
The Guardian