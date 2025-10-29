Потужний ураган "Мелісса" досяг Куби після руйнівного удару по Ямайці

Ураган "Мелісса" обрушився на Кубу менш ніж через добу після того, як став найсильнішим із зареєстрованих штормів, які вдарили по Ямайці, де він залишив сотні тисяч людей без електрики та змусив евакуювати лікарні, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Національний центр США з ураганів повідомив, що "Мелісса" перетнула узбережжя на сході Куби, будучи "надзвичайно небезпечним" штормом, у своїй заяві, опублікованій близько 3:10 ET (9:10 за Києвом) у середу. Очікується до 63 сантиметрів опадів і штормових нагонів до 3,7 метра вище за норму.

Як повідомляють ЗМІ, влада Куби евакуювала близько 735 000 осіб напередодні наближення шторму в середу вранці. Президент Мігель Діас-Канель Бермудес закликав громадян "бути пильними, виявляти дисципліну і не забувати про неї перед цією загрозою", повідомляє державна газета Granma. Понад 3600 людей також знайшли тимчасовий притулок на Гаїті.

Національний центр управління ураганами (NHC) повідомив, що шторм має 3-ю категорію за п'ятибальною шкалою Саффіра-Сімпсона з вітром близько 195 кілометрів на годину. Прогнозується, що в середу він збереже свою силу, пройшовши над Кубою і попрямувавши у бік Багамських островів.

У вівторок вдень ураган "Мелісса" обрушився на Ямайку зі стійким вітром близько 298 кілометрів на годину, що робить його рідкісним ураганом 5-ї категорії в момент виходу на сушу та потенційно найруйнівнішим у сезоні 2025 року. За даними NHC, він обрушився неподалік Нью-Гоупу на південному узбережжі Ямайки, приблизно за 40 кілометрів на південь від затоки Монтего.

За словами міністра місцевого самоврядування Десмонда Маккензі, який відповідає за екстрені заходи, ситуація на Ямайці залишається надто хаотичною, щоб дати повну офіційну оцінку. Він заявив, що збитки великі.

"Це одне з найгірших випробувань, з якими ми коли-небудь стикалися", - заявив Маккензі у телевізійній заяві у вівторок. Понад 500 000 громадян залишилися без електрики, 15 000 людей перебували у притулках, а три лікарні серйозно пошкоджено, додав він.

Президент США Дональд Трамп, який перебував в Азії, повідомив журналістам, що США стежать за збитками та "готові до відправки" гуманітарної допомоги на Ямайку. "Зараз він завдає колосальної шкоди", - сказав Трамп, додавши, що шторм "зносить все на своєму шляху".

На висоті близько 750 метрів над рівнем моря швидкість вітру, спричиненого ураганом "Мелісса", сягала 345 км/год, згідно з вимірами, зібраними літаками-мисливцями за ураганами перед виходом на сушу на Ямайці. Крім вітру, шторм приніс із собою зливи, які загрожують жителям острова та приблизно 25 000 туристів.

Мисливці за ураганами пролетіли в оці урагану "Мелісса": відео

За оцінками компанії Cotality, що спеціалізується на аналізі нерухомості, очікується, що ураган завдасть шкоди майну на Ямайці на суму від 5 до 10 мільярдів доларів.

Місцеві ЗМІ повідомили, що "Мелісса" обрушилася на парафію Сент-Елізабет, розташовану на південно-західному узбережжі острова. На знімках, опублікованих Jamaica Observer, видно, як зриває дахи з будинків, а вулиці залиті бурхливим потоком води. У столиці Кінгстоні повідомлялося про спорадичні повені та пориви вітру, що зривають рекламні щити.

Управління з готовності до стихійних лих та управління в надзвичайних ситуаціях Ямайки повідомило, що дороги щонайменше в чотирьох округах заблоковані деревами та валунами, а кілька мостів затоплено.

За даними агентства, гуманітарні організації ООН готуються доставити продовольство та інші предмети першої необхідності після того, як погода заспокоїться та аеропорти Ямайки знову відкриються. Крім того, на Гаїті вже є запаси, необхідні для допомоги 86 000 осіб.

Прогнозується, що шторм переміститься на Багамські острови у середу, а до кінця тижня на Бермудських островах посилиться сильний вітер та дощі.

Доповнення

Це, як повідомляється, найсильніший шторм, що обрушився на сушу в Атлантиці з того часу, як ураган "Доріан" обрушився на Багамські острови в 2019 році.

Хоча дані місцями неоднозначні, немає жодних записів про такий сильний шторм, який коли-небудь обрушився на Ямайку з 1851 року, сказав Філ Клоцбах, дослідник ураганів з Університету штату Колорадо. До "Мелісси" найпотужнішим штормом, який обрушився на острів, був "Гілберт" у 1988 році, 4-ї категорії.