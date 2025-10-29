Мощный ураган "Мелисса" достиг Кубы после разрушительного удара по Ямайке

Ураган "Мелисса" обрушился на Кубу менее чем через сутки после того, как стал самым сильным из зарегистрированных штормов, обрушившихся на Ямайку, где он оставил сотни тысяч людей без электричества и вынудил эвакуировать больницы, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Национальный центр США по ураганам сообщил, что "Мелисса" пересекла побережье на востоке Кубы, будучи "чрезвычайно опасным" штормом, в своем заявлении, опубликованном около 3:10 ET (9:10 по Киеву) в среду. Ожидается до 63 сантиметров осадков и штормовых нагонов до 3,7 метра выше нормы.

Как сообщают СМИ, власти Кубы эвакуировали около 735 000 человек накануне приближения шторма в среду утром. Президент Мигель Диас-Канель Бермудес призвал граждан "быть бдительными, проявлять дисциплину и не забывать о ней перед этой угрозой", сообщает государственная газета Granma. Более 3600 человек также нашли временное убежище на Гаити.

Национальный центр управления ураганами (NHC) сообщил, что шторм имеет 3-ю категорию по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона с ветром около 195 километров в час. Прогнозируется, что в среду он сохранит свою силу, пройдя над Кубой и направившись в сторону Багамских островов.

Во вторник днем ураган "Мелисса" обрушился на Ямайку с устойчивым ветром около 298 километров в час, что делает его редким ураганом 5-й категории в момент выхода на сушу и потенциально самым разрушительным в сезоне 2025 года. По данным NHC, он обрушился неподалеку от Нью-Хоупа на южном побережье Ямайки, примерно в 40 километрах к югу от залива Монтего.

По словам министра местного самоуправления Десмонда Маккензи, отвечающего за экстренные меры, ситуация на Ямайке остается слишком хаотичной, чтобы дать полную официальную оценку. Он заявил, что ущерб велик.

"Это одно из худших испытаний, с которыми мы когда-либо сталкивались", - заявил Маккензи в телевизионном заявлении во вторник. Более 500 000 граждан остались без электричества, 15 000 человек находились в убежищах, а три больницы серьезно повреждены, добавил он.

Президент США Дональд Трамп, который находился в Азии, сообщил журналистам, что США следят за ущербом и "готовы к отправке" гуманитарной помощи на Ямайку. "Сейчас он наносит колоссальный ущерб", - сказал Трамп, добавив, что шторм "сметает все на своем пути".

На высоте около 750 метров над уровнем моря скорость ветра, вызванного ураганом "Мелисса", достигала 345 км/ч, согласно измерениям, собранным самолетами-охотниками за ураганами перед выходом на сушу на Ямайке. Помимо ветра, шторм принес с собой ливни, которые угрожают жителям острова и примерно 25 000 туристов.

Охотники за ураганами пролетели в глазу урагана "Мелисса": видео

По оценкам компании Cotality, специализирующейся на анализе недвижимости, ожидается, что ураган нанесет ущерб имуществу на Ямайке на сумму от 5 до 10 миллиардов долларов.

Местные СМИ сообщили, что "Мелисса" обрушилась на приход Сент-Элизабет, расположенный на юго-западном побережье острова. На снимках, опубликованных Jamaica Observer, видно, как срывает крыши с домов, а улицы залиты бурным потоком воды. В столице Кингстоне сообщалось о спорадических наводнениях и порывах ветра, срывающих рекламные щиты.

Управление по готовности к стихийным бедствиям и управлению в чрезвычайных ситуациях Ямайки сообщило, что дороги по меньшей мере в четырех округах заблокированы деревьями и валунами, а несколько мостов затоплены.

По данным агентства, гуманитарные организации ООН готовятся доставить продовольствие и другие предметы первой необходимости после того, как погода успокоится и аэропорты Ямайки снова откроются. Кроме того, на Гаити уже есть запасы, необходимые для помощи 86 000 человек.

Прогнозируется, что шторм переместится на Багамские острова в среду, а к концу недели на Бермудских островах усилится сильный ветер и дожди.

Дополнение

Это, как сообщается, самый сильный шторм, обрушившийся на сушу в Атлантике с тех пор, как ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова в 2019 году.

Хотя данные местами неоднозначны, нет никаких записей о таком сильном шторме, который когда-либо обрушивался на Ямайку с 1851 года, сказал Фил Клоцбах, исследователь ураганов из Университета штата Колорадо. До "Мелиссы" самым мощным штормом, который обрушился на остров, был "Гилберт" в 1988 году, 4-й категории.