Багамські острови

Літак з віце-президентом Малаві на борту зник з радарів - ЗМІ

Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці. На боту перебував віце-президент країни та ще 9 осіб.