Багамські острови

Під час восьмого випробувального польоту ракета Starship вибухнула через кілька хвилин після старту в Техасі. Перший ступінь успішно повернувся, але другий втратив стабільність і зруйнувався над Південною Флоридою.
Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман
були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.
Комітет з етики виявив, що Метт Гетц порушував правила Палати представників, включаючи оплату сексуальних послуг та зберігання
наркотиків. Розслідування тривало кілька років і завадило його призначенню генпрокурором.
Дональд Трамп пообіцяв розпочати наймасштабнішу операцію з депортації в історії США після інавгурації у 2025 році. План передбачає
закриття кордонів та масову депортацію нелегальних мігрантів.
Ураган "Мілтон" категорії 3 пройшов через Центральну Флориду, спричинивши значні руйнування. Понад 3,3 млн споживачів залишилися
без електрики, зафіксовано жертви від торнадо.
Літак Сил оборони Малаві "зник з радарів" після того, як він покинув столицю Лілонгве в понеділок вранці. На боту перебував віце-президент країни та ще 9 осіб.
Сем Бенкман-Фрід, засновник збанкрутілої криптовалютної платформи FTX, був засуджений до 25 років ув'язнення за розкрадання 8
мільярдів доларів у клієнтів в ході однієї з найбільших фінансових афер в історії США.
Посольство США попередило про бандитські напади та вбивства туристів на Багамських островах, жертвами яких цього року стали 18 осіб. Посольство порадило туристам уникати опору нападникам і бути особливо обережними у східній частині Нассау.