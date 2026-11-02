Поблизу резиденції Трампа у Флориді розбився бізнес-джет, повідомляють про 9 загиблих

У штаті Флорида неподалік резиденції президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго розбився приватний літак Learjet 60. За попередніми повідомленнями, внаслідок авіакатастрофи загинули 9 людей, особи яких наразі невідомі. Інформацію про падіння літака підтвердило Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), пише УНН.

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Бізнес-джет вартістю близько 2 мільйонів доларів упав в окрузі Палм-Біч. На місці катастрофи утворилася вирва та спалахнула пожежа.

Літак вилетів з Остіна, штат Техас, і прямував до острова Північна Ельютера на Багамах. Повітряне судно було зареєстроване на компанію з Вілмінгтона, штат Делавер.

Перед падінням пілот повідомив про обледеніння

За кілька хвилин до катастрофи пілот повідомив про обледеніння фюзеляжу, температуру повітря за бортом -47 °C та помірну турбулентність.

Невдовзі екіпаж оголосив надзвичайну ситуацію через різку втрату висоти. За повідомленнями, в останні секунди один із членів екіпажу сказав: "Ми зараз вріжемося в землю".

Літак упав приблизно за 6 км на південь від аеропорту Вест-Палм-Біч, неподалік житлового району з трейлерними будинками.

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада Трамп перебував у Мар-а-Лаго, де влаштував вечірку до Гелловіну. Однак на момент авіакатастрофи президент уже залишив Флориду та вирушив до Айови на політичний мітинг.

Причини падіння бізнес-джета встановлюють. Офіційної інформації про особи загиблих поки немає.

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