Остін, штат Техас

Tesla планує запустити сервіс безпілотних таксі в Остіні влітку 2025 року. Компанія також анонсувала випуск робота Optimus та
масштабне виробництво "кібертаксі" до 2026 року.
Джо Байден закликав до трьох реформ для відновлення довіри до суду та демократії. Вони включають позбавлення імунітету
екс-президента, обмеження повноважень суддів та обов'язковий кодекс поведінки для Верховного суду.
Reuters повідомляє про падіння фінансових надходжень до передвиборчого фонду Джо Байдена. Штаб президента заперечує цю інформацію, стверджуючи, що збір коштів триває за графіком.
Акціонери Tesla переважною більшістю проголосували за відновлення рекордного компенсаційного пакету генерального директора Ілона
Маска в 44,9 мільярда доларів.
Ілон Маск очікує, що компанія Tesla розпочне продаж свого гуманоїдного робота Optimus до кінця 2025 року. Також він сподівається,
що до кінця цього року роботи почнуть виконувати завдання на заводах.
Tesla знижує ціни на Model Y, Model X і Model S на $2000, щоб залучити більше покупців на тлі падіння продажів і посилення
конкуренції.
Двоє людей загинули, 51 отримали поранення внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки з цементом поблизу Остіна, штат Техас.
Цифрова Мерилін Монро, створена за допомогою штучного інтелекту, дебютувала на технологічній конференції South by Southwest через 60 років після своєї смерті, виражаючи емоції та розмовляючи знайомим придиховим голосом.
В Остіні, штат Техас, автомобіль врізався у відділення швидкої допомоги, в результаті чого водій загинув, а п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення.