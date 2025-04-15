Остін, штат Техас

ЗМІ: Маск сподівається, що наступного року Tesla розпочне продаж людиноподібних роботів Optimus

Ілон Маск очікує, що компанія Tesla розпочне продаж свого гуманоїдного робота Optimus до кінця 2025 року. Також він сподівається, що до кінця цього року роботи почнуть виконувати завдання на заводах.