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Ера роботаксі від Tesla: Маск запускає давно анонсований проєкт - Bloomberg

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Компанія Tesla запускає першу службу роботаксі в Остіні з обмеженим парком автівок і тільки в окремих районах. Проєкт має на меті відновити довіру інвесторів та ринок після падіння продажів, покладаючись на автономне водіння, штучний інтелект та робототехніку.

Ера роботаксі від Tesla: Маск запускає давно анонсований проєкт - Bloomberg

Після майже десятиліття гучних обіцянок мільярдер Ілон Маск нарешті запускає першу службу роботаксі Tesla - з обмеженим парком автівок і тільки в окремих районах Остіна. Цей обережний старт має стати початком нової ери для компанії, яка покладає великі надії на автономне водіння, штучний інтелект і робототехніку, аби відновити довіру інвесторів і ринок після падіння продажів.Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Компанія Tesla Inc. запускає своє перше роботаксі на вулицях Остіна у неділю, 22 червня. Запуск має розпочатися скромно, "з кількох транспортних засобів у обмежених районах міста. Tesla ретельно відібрала перших пасажирів, які, як очікується, залиште відгуки про досвід, тож широкій громадськості ще доведеться почекати".

За оприлюдненими умовами, роботаксі працюватиме щодня з 6:00 ранку до півночі в обмежених зонах міста, за винятком аеропорту. Послуга може бути недоступна за несприятливих погодних умов. Під час поїздок на передньому пасажирському сидінні буде присутній "спостерігач безпеки" у період раннього доступу.

Маск повідомив, що спочатку буде задіяно від 10 до 20 автомобілів, а протягом кількох місяців парк може зрости до тисячі машин. Пізніше планується запуск спеціально розробленого Cybercab без керма та педалей.

Як зазначає видання, інвестори з великим інтересом очікували на запуск першої служби роботаксі Tesla, сподіваючись, що цей новий бізнес допоможе відновити компанію після зниження продажів авто. Генеральний директор Tesla робить ставку на перспективи автономного водіння, штучного інтелекту та людиноподібних роботів - напрямків, які хоч і мають великий потенціал, але поки залишаються переважно неперевіреними.

Компанія давно пропонує систему Full Self Driving (Повне самокерування), яка, попри назву, вимагає постійного контролю водія і не робить авто повністю автономним. Нова мережа роботаксі використовуватиме "неконтрольовану" версію програмного забезпечення, що дозволить їй працювати без людини за кермом.

Безпека залишається ключовим фактором для безпілотних автомобілів. Несприятливі інциденти, з травмами або смертельними випадками, можуть призвести до суворих регуляторних обмежень і серйозного удару по репутації компаній. Наприклад, бізнес General Motors у сфері автономного керування Cruise припинив роботу у 2023 році після аварії, що призвела до травмування пішохода, і його ліцензію було призупинено в Каліфорнії. Також Uber припинив випробування безпілотних авто після смертельної аварії в Аризоні у 2018 році та згодом продав свій бізнес з розробки таких технологій.

Це перше справжнє випробування. Увага буде особливо посиленою, особливо до будь-яких негативних подій. На кону стоїть дуже багато

- зазначив Джин Мюнстер, керуючий партнер Deepwater Asset Management.

Нещодавно Tesla активізувала тестування у столиці Техасу - Остіні. Ілон Маск навіть опублікував відео, на якому один із автомобілів рухається вулицями без водія. Деякі деталі запуску з’явилися після того, як кілька активних користувачів соцмереж повідомили про отримання раннього доступу до нового додатку robotaxi та послуги поїздок.

У Техасі існують певні вимоги для роботи автономних авто: наявність камер, страхування і дотримання ПДР. Ліцензія на райдшеринг поки не потрібна. На федеральному рівні США спрощують процедуру отримання дозволів для безпілотних авто без керма та педалей. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху оголосила про наміри скоротити терміни розгляду заявок, що зараз можуть тривати роками.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що законодавці Техасу закликали Tesla відкласти запуск роботаксі до вересня через новий закон про автономне водіння. Вони просять компанію надати докази дотримання закону, якщо запуск відбудеться цього місяця.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ТехнологіїАвто
General Motors
Аризона
Tesla
Bloomberg
Остін (Техас)
Каліфорнія
Техас
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Tesla
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