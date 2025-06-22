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Эра роботакси от Tesla: Маск запускает давно анонсированный проект - Bloomberg

Киев • УНН

 • 436 просмотра

Компания Tesla запускает первую службу роботакси в Остине с ограниченным парком автомобилей и только в отдельных районах. Проект призван восстановить доверие инвесторов и рынок после падения продаж, полагаясь на автономное вождение, искусственный интеллект и робототехнику.

Эра роботакси от Tesla: Маск запускает давно анонсированный проект - Bloomberg

После почти десятилетия громких обещаний миллиардер Илон Маск наконец-то запускает первую службу роботакси Tesla - с ограниченным парком автомобилей и только в отдельных районах Остина. Этот осторожный старт должен стать началом новой эры для компании, которая возлагает большие надежды на автономное вождение, искусственный интеллект и робототехнику, чтобы восстановить доверие инвесторов и рынок после падения продаж. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Компания Tesla Inc. запускает свое первое роботакси на улицах Остина в воскресенье, 22 июня. Запуск должен начаться скромно, "с нескольких транспортных средств в ограниченных районах города. Tesla тщательно отобрала первых пассажиров, которые, как ожидается, оставят отзывы об опыте, поэтому широкой общественности еще придется подождать".

По обнародованным условиям, роботакси будет работать ежедневно с 6:00 утра до полуночи в ограниченных зонах города, за исключением аэропорта. Услуга может быть недоступна при неблагоприятных погодных условиях. Во время поездок на переднем пассажирском сиденье будет присутствовать "наблюдатель безопасности" в период раннего доступа.

Маск сообщил, что изначально будет задействовано от 10 до 20 автомобилей, а в течение нескольких месяцев парк может вырасти до тысячи машин. Позже планируется запуск специально разработанного Cybercab без руля и педалей.

Как отмечает издание, инвесторы с большим интересом ожидали запуска первой службы роботакси Tesla, надеясь, что этот новый бизнес поможет восстановить компанию после снижения продаж авто. Генеральный директор Tesla делает ставку на перспективы автономного вождения, искусственного интеллекта и человекоподобных роботов - направлений, которые хоть и имеют большой потенциал, но пока остаются преимущественно непроверенными.

Компания давно предлагает систему Full Self Driving (Полное самоуправление), которая, несмотря на название, требует постоянного контроля водителя и не делает авто полностью автономным. Новая сеть роботакси будет использовать "неконтролируемую" версию программного обеспечения, что позволит ей работать без человека за рулем.

Безопасность остается ключевым фактором для беспилотных автомобилей. Неблагоприятные инциденты с травмами или смертельными случаями могут привести к строгим регуляторным ограничениям и серьезному удару по репутации компаний. Например, бизнес General Motors в сфере автономного управления Cruise прекратил работу в 2023 году после аварии, приведшей к травмированию пешехода, и его лицензия была приостановлена в Калифорнии. Также Uber прекратил испытания беспилотных авто после смертельной аварии в Аризоне в 2018 году и впоследствии продал свой бизнес по разработке таких технологий.

Это первое настоящее испытание. Внимание будет особенно усиленным, особенно к любым негативным событиям. На кону стоит очень много

- отметил Джин Мюнстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management.

Недавно Tesla активизировала тестирование в столице Техаса - Остине. Илон Маск даже опубликовал видео, на котором один из автомобилей движется по улицам без водителя. Некоторые детали запуска появились после того, как несколько активных пользователей соцсетей сообщили о получении раннего доступа к новому приложению robotaxi и услуге поездок.

В Техасе существуют определенные требования для работы автономных авто: наличие камер, страхование и соблюдение ПДД. Лицензия на райдшеринг пока не нужна. На федеральном уровне США упрощают процедуру получения разрешений для беспилотных авто без руля и педалей. Национальная администрация безопасности дорожного движения объявила о намерениях сократить сроки рассмотрения заявок, которые сейчас могут длиться годами.

Напомним

Ранее УНН писал, что законодатели Техаса призвали Tesla отложить запуск роботакси до сентября из-за нового закона об автономном вождении. Они просят компанию предоставить доказательства соблюдения закона, если запуск состоится в этом месяце.

Алена Уткина

Алена Уткина

ТехнологииАвто
General Motors
Аризона
Тесла, Инк.
Bloomberg L.P.
Остин, штат Техас
Калифорния
Техас
Элон Маск
Соединённые Штаты
Tesla
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