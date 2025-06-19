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Демократи Техасу просять Tesla відкласти запуск роботаксі через новий закон

Київ • УНН

 • 1026 перегляди

Законодавці Техасу закликали Tesla відкласти запуск роботаксі в 오стіні до вересня через новий закон про автономне водіння. Вони просять компанію надати докази дотримання закону, якщо запуск відбудеться цього місяця.

Демократи Техасу просять Tesla відкласти запуск роботаксі через новий закон

У США група техаських законодавців-демократів у середу закликала Tesla Inc відкласти свої плани щодо запуску роботаксі в Остіні, штат Техас, через новий закон про автономне водіння.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Група законодавців-демократів Техасу звернулася до компанії Tesla  з проханням відкласти довгоочікуваний запуск роботаксі в Остіні до вересня поточного року, - тобто до впровадження нового закону про автономне водіння.

У листі, надісланому в середу, група законодавців з Остіна заявила, що відтермінування запуску, який, за словами генерального директора Ілона Маска, "орієнтовно" може відбутися цієї неділі, "відповідає інтересам як громадської безпеки, так і зміцнення довіри громадськості до діяльності компанії Tesla".

Якщо Tesla вирішить продовжити запуск цього місяця, законодавці попросили Tesla надати "детальну інформацію", яка б демонструвала, як Tesla дотримуватиметься нового закону штату під час запуску.

Невідомо, наскільки вагомим буде лист від законодавців-демократів у штаті, де республіканці обіймають посаду губернатора і мають більшість в обох законодавчих палатах.

Довідково

Минулого року Маск зробив ставку на майбутнє Tesla на технології автономного водіння, оскільки компанія відмовилася від гонитви за швидким зростанням продажів електромобілів.

У січні Маск оголосив, що Tesla запропонує "автономні поїздки за гроші в Остіні в червні". Інвестори з тих пір уважно стежать за запуском в Остіні.

 Багато хто з них пов'язує більшу частину ринкової вартості акцій Tesla з надіями на роботаксі та людиноподібних роботів, які компанія ще не створила.

- пише видання.

Нагадаємо

Tesla презентувала прототип автономного електромобіля Robovan для перевезення до 20 осіб. Виробництво розпочнеться у 2026 році, ціна складе менше $30 000.

Теsla показала відео безпілотного автомобіля Model Y в Остіні. Компанія планує запустити сервіс роботаксі в столиці Техасу вже 12 червня.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини СвітуТехнології
Tesla Model Y
Tesla
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Остін (Техас)
Техас
Ілон Маск
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