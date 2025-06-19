Демократи Техасу просять Tesla відкласти запуск роботаксі через новий закон

У США група техаських законодавців-демократів у середу закликала Tesla Inc відкласти свої плани щодо запуску роботаксі в Остіні, штат Техас, через новий закон про автономне водіння.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Група законодавців-демократів Техасу звернулася до компанії Tesla з проханням відкласти довгоочікуваний запуск роботаксі в Остіні до вересня поточного року, - тобто до впровадження нового закону про автономне водіння.

У листі, надісланому в середу, група законодавців з Остіна заявила, що відтермінування запуску, який, за словами генерального директора Ілона Маска, "орієнтовно" може відбутися цієї неділі, "відповідає інтересам як громадської безпеки, так і зміцнення довіри громадськості до діяльності компанії Tesla".

Якщо Tesla вирішить продовжити запуск цього місяця, законодавці попросили Tesla надати "детальну інформацію", яка б демонструвала, як Tesla дотримуватиметься нового закону штату під час запуску.

Невідомо, наскільки вагомим буде лист від законодавців-демократів у штаті, де республіканці обіймають посаду губернатора і мають більшість в обох законодавчих палатах.

Довідково

Минулого року Маск зробив ставку на майбутнє Tesla на технології автономного водіння, оскільки компанія відмовилася від гонитви за швидким зростанням продажів електромобілів.

У січні Маск оголосив, що Tesla запропонує "автономні поїздки за гроші в Остіні в червні". Інвестори з тих пір уважно стежать за запуском в Остіні.

Багато хто з них пов'язує більшу частину ринкової вартості акцій Tesla з надіями на роботаксі та людиноподібних роботів, які компанія ще не створила. - пише видання.

Нагадаємо

Tesla презентувала прототип автономного електромобіля Robovan для перевезення до 20 осіб. Виробництво розпочнеться у 2026 році, ціна складе менше $30 000.

Теsla показала відео безпілотного автомобіля Model Y в Остіні. Компанія планує запустити сервіс роботаксі в столиці Техасу вже 12 червня.